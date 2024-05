Schaatssensatie Jordan Stolz wil wereldrecord afpakken van Kjeld Nuis: 'Dan heb ik wel een goeie kans'

Hij is dé superster van het schaatsen op dit moment: de pas 19-jarige Jordan Stolz kende een geweldig jaar op het ijs en won zo'n beetje alles wat hij kon winnen. Heel veel beter lijkt het niet te kunnen, maar de Amerikaanse tiener droomt stiekem toch van nieuwe records.

In gesprek met Schaatsinside wordt Stolz gevraagd hoe hij zijn superjaar nog kan overtreffen. Hij geeft toe dat hij niet eens weet of dat mogelijk is, maar de wereldrecordhouder op de 1000 meter heeft wel een duidelijke droom. "Ik wil graag het wereldrecord op de 1500 meter", vertelt hij. De snelste man op die afstand is tot nog toe Kjeld Nuis, die in 2019 de toptijd flink aanscherpte tot 1:40,17. Ook de inmiddels gestopte Thomas Krol reed in die rit onder het oude wereldrecord.

Stolz denkt dat die tijd onder bepaalde voorwaarde te verbeteren is. "Het moet wel in Salt Lake City gebeuren, alleen weet ik niet of er komend jaar wedstrijden worden gereden daar. Maar als dat zo is, dan heb ik denk ik wel een goeie kans." De Amerikaan heeft op de 1500 meter een persoonlijk record van 1.40,87. Ook die tijd werd in Salt Lake City gereden.

Tienersensatie in de schaatswereld

De Amerikaan is nog piepjong, maar prolongeerde dit schaatsjaar zijn wereldtitels op de 500, 1000 en 1500 meter tijdens de WK afstanden. Daarnaast won hij voor het eerst het WK allround door af te rekenen met Patrick Roest. Er ontbreken nog maar twee prijzen in de uitpuilende prijzenkast van de schaatser die nog twintig moet worden: het WK sprint en een titel op de Olympische Spelen.

Schaatsfenomeen Jordan Stolz slaat wanhoopsaanval Patrick Roest af en wint WK allround met overmacht Jordan Stolz heeft opnieuw de schaatswereld verbaasd met zijn winst op de WK allround. Vooraf was de verwachting dat hij samen met Patrick Roest moest gaan vechten om de titel, maar na drie afstanden ging hij dik aan de leiding. De Nederlander probeerde het op de afsluitende 10000 meter nog wel, maar reed zichzelf kapot en moest het goud aan Stolz laten. De 19-jarige Amerikaan pakte daarmee zijn eerste wereldtitel allround.

Het lijkt soms niet veel harder te kunnen, maar zijn coach Bob Corby daagt hem vaak uit om écht sensationele tijden te rijden. Twee jaar geleden vroeg hij al eens aan Stolz of een tijd onder de 33 seconden op de 500 meter mogelijk is. "Onder de 33? No way", haalt de Amerikaan dat moment terug. Het wereldrecord staat momenteel op 33,61. "Een 32'er? Nee, nee, nee. Ik denk dat 1.04 op de 1000 meter wel mogelijk is." Stolz verpulverde dit jaar het wereldrecord met een tijd van 1.05,37, maar volgens hem waren de omstandigheden toen niet optimaal.

Focus op de Olympische Spelen

Op dit moment is er niemand zo goed als Stolz op in ieder geval de 500, 1000 en 1500 meter. Hij hoopt die voorsprong op de concurrentie vast te houden tot de Olympische Winterspelen van Milaan in 2026, als hij voor de tweede keer meedoet aan de Spelen. In 2022 in Beijing werd hij nog 13e (500 meter) en 14e (1000 meter), maar nu kan hij voor een enorme hoeveelheid gouden medailles zorgen, "Ik kijk daar echt naar uit", vertelt de tiener. "Als de Olympische Spelen afgelopen jaar waren gehouden, had het best goed uitgepakt voor mij."

Jim Dhore verrast Jordan Stolz op Zilveren Bal, Dione Voskamp wint bij de vrouwen Het seizoen was na de WK sprint en allround afgelopen weekend voor veel schaatsers voorbij, maar niet voor iedereen. In de Friese Elfstedenhal stond de jaarlijkse Zilveren Bal op het programma, met aan de start toppers als Jordan Stolz, Jenning de Boo en Femke Kok. Toch waren het twee 'onbekenden' die er met de overwinning vandoor gingen: Jim Dhore won bij de mannen, Dione Voskamp bij de vrouwen.

Nu vreest Stolz dat andere schaatsers zich de komende jaren ontwikkelen en misschien wel net zo goed worden als hij. "Ik ben er zeker van dat Zhongyan Ning beter wordt en weer een sprongetje maakt. En Jenning de Boo waarschijnlijk ook, die wordt echt beter. Dus ik moet doorzetten en verbeteren, want in het olympische jaar is iedereen echt totaal gefocust."