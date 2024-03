Jim Dhore verrast Jordan Stolz op Zilveren Bal, Dione Voskamp wint bij de vrouwen

Waar het voor Jumbo-Visma een heel zwaar schaatsseizoen was, was het voor Team Reggeborgh juist een heel sterk seizoen. Op de laatste dag van het seizoen deelde het ook nog een klap uit door Antoinette Rijpma-de Jong over te nemen van de ploeg van Jac Orie. Het lijkt erop dat de ploeg van Van Velde goede jaren tegemoet gaat, waar de andere ploegen het lastig gaan krijgen.