Schaatsfenomeen Jordan Stolz slaat wanhoopsaanval Patrick Roest af en wint WK allround met overmacht

Jordan Stolz heeft opnieuw de schaatswereld verbaasd met zijn winst op de WK allround. Vooraf was de verwachting dat hij samen met Patrick Roest moest gaan vechten om de titel, maar na drie afstanden ging hij dik aan de leiding. De Nederlander probeerde het op de afsluitende 10000 meter nog wel, maar reed zichzelf kapot en moest het goud aan Stolz laten. De 19-jarige Amerikaan pakte daarmee zijn eerste wereldtitel allround.

Er werd uitgekeken naar het duel tussen Stolz en Roest dit weekend, maar het was met name op de korte afstanden de grote show van de Amerikaan. Hij stond na de eerste dag al ruim aan de leiding en op zondag deed hij er nog een schepje bovenop. Zijn tijd van 1.41,77 op de 1500 meter was een baanrecord en ook nog eens 1,59 seconden sneller dan de Nederlander. Het betekende dat Roest op de afsluitende 10000 meter 33,38 seconden moest goedmaken en zijn tegenstander dus op een ronde had moeten rijden.

Roest, wereldkampioen in 2018, 2019 en 2020, deed er alles aan op de 10000 meter om Stolz op grote achterstand te rijden en dat lukte ook, maar het was niet genoeg. De Nederlander wist ruim vijftien seconden te pakken op de Amerikaan, maar stortte in de laatste paar rondes in en zag Stolz uiteindelijk ruim twaalf seconden later finishen. Dat was ruim voldoende voor Stolz.

Davide Ghiotto maakte zijn status van wereldkampioen op de langste afstand helemaal waar door de snelste tijd te rijden. Toch eindigde hij niet op het podium en dat kwam vooral door zijn 21ste plaats op de 500 meter. Hallgeir Engebraten pakte de bronzen medaille voor zijn landgenoot Sander Eitrem. Ghiotto werd vijfde en hield de afscheid nemede Sverre Lunde Pedersen wel achter zich.

Stolz legt de basis op zaterdag

Stolz won de 500 meter zaterdag en was daarop bijna twee seconden sneller dan Roest. De Nederlander hoopte op de 5000 meter veel terug te pakken, maar de Amerikaan reed heel verdienstelijk en hield de schade beperkt. Bij het ingaan van de slotdag stond Roest al een vol punt achter. Hij vond zelf dat hij te laf had gereden op de 5000 meter.

Andere Nederlander stranden na drie afstanden

Chris Huizinga en Kars Jansman waren de twee andere Nederlandse deelnemers, maar voor die twee zit het toernooi erop na drie afstanden. Alleen de acht beste schaatsers mogen de 10000 meter rijden en daar kwamen zij niet bij in de buurt. Huizinga eindigde als veertiende en Jansman als zeventiende.