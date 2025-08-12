Ze zijn twee van de bekendste schaatssters van Team IKO-X2O: Pien Hersman en Joy Beune. De twee vrouwen zijn niet alleen collega’s, maar ook goede vriendinnen en weten bijna alles van elkaar. Al wist Hersman de meervoudig wereldkampioene te verrassen met een verhaal uit de oude doos.

Daarvoor moeten we ver terug in de tijd. In de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside schoof het duo aan en vertelde Beune hoe ze als 9-jarige haar eerste stapjes op het ijs zette. Dat kwam dankzij haar vader, die de kleine Beune meenam. “Ik deed ook veel andere sporten hoor, maar wat ik zo leuk vond aan het schaatsen was dat ik er veel andere sporten bij deed. Ik ben wel een beetje sportverslaafd”, zo vertelt ze.

Schaatsen geschikt voor 'sportverslaafde'

Dan is schaatsen bij uitstek een geschikte sport. “Op een gegeven moment moest ik er bij fietsen en skeeleren. Dat vond ik allemaal zo leuk, dus daarom koos ik voor schaatsen.”

Bij Hersman waren het juist de ouders die haar wat afremde als het om schaatsen ging. Pien is de dochter van voormalig topschaatser en commentator Martin Hersman. “Ik mocht eerst niet op schaatsen”, zo stelt de 21-jarige. Pas toen anderen van haar leeftijd het ijs op gingen, kreeg ze haar zin. “Toen mocht ik eindelijk, toen konden ze me niet meer tegenhouden.”

Grapjes van Joy Beune en Pien Hersman

Het verhaal doet Beune geen belletje rinkelen, zo blijkt. “Dat wist ik niet eens.” Hersman. “Zo leer je nog eens wat.” Beune kan het vervolgens niet laten om een grapje te maken. “Het gaat ook altijd over mij.”

“Maar ik wilde altijd op schaatsen”, zo vervolgt het schaatstalent dat deze winter hoopt op haar grote doorbraak. Inmiddels kan ze lachen om het verhaal dat ze eerst niet ‘haar’ sport mocht beoefenen. “Ik neem het ze soms wel eens kwalijk. Als ik eerder was begonnen was ik al beter. Grapje”, zo sluit ze af met een knipoog.

Schaats Inside met Joy Beune en Pien Hersman

Joy Beune was samen met ploeggenote Pien Hersman te gast in de Sportnieuws.nl podcast Schaats Inside. Beluister het hele gesprek hieronder en ook is de aflevering terug te vinden in je favoriete podcastapp.