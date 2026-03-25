Topschaatser Jenning de Boo geniet inmiddels al enige tijd van een heerlijke vakantie in Zuid-Afrika. Daar kijkt hij zijn ogen uit, en trakteert hij zijn volgers op prachtige plaatjes vanuit de natuur. Momenteel is de wereldkampioen op safari, en kan hij bijna niet geloven wat hij ziet.

Na een lang en hectisch schaatsseizoen besloot Jenning de Boo te vertrekken naar Zuid-Afrika. Daar viert hij met een groepje vrienden, waaronder zijn veelbesproken teamgenoot Tim Prins, in alle rust van de natuur en simpelweg van het feit dat er even een paar weken niet getraind hoeft te worden.

Genieten in Zuid-Afrika

Op Instagram trakteert de wereldkampioen sprint zijn volgers vrijwel dagelijks op prachtige kiekjes en filmpjes. Het ene moment geniet hij van een Zuid-Afrikaans wijntje in de zon, terwijl hij op een ander moment de prachtige Afrikaanse natuur in zich opneemt. Dat is woensdag in ieder geval niet anders.

De 22-jarige De Boo deelt namelijk diverse stories vanuit het Gondwana Game Reserve. Dat is een bekende plek om luxueus op safari te gaan. En dat kan natuurlijk niet ontbreken bij een tripje naar Zuid-Afrika. Eerst trakteert hij zijn volgers nog op een mooi plaatje van de zonsopgang, begeleidt door het veelzeggende nummer Another Day in Paradise van Phil Collins. "We hebben echt uitgepakt", vertelt hij bij beelden van het luxe resort.

Op safari

Maar echt sprakeloos raakt hij bij een filmpje van zijn safari. Op de beelden die de schaatser van Team Reggeborgh deelt in zijn story filmt hij een aantal dieren. Onder meer enkele rondrennende antilopes, en een schattig paar zebra's dat elkaar lijkt te omhelzen. Het leidt tot een grappige reactie van De Boo en zijn vriendengroep.

"Holy shit, maat", laat één van zijn vrienden optekenen bij de rondhuppellende antilope. "Wat een mooie beestjes man." Ook De Boo kijkt zijn ogen uit bij de vele wilde dieren rond om hem. Vooral de twee zebra's, die lief naast elkaar staan, maken veel indruk op hem. "Kijk hoe schattig dit", laat De Boo daarover weten. Ze hebben het in ieder geval erg naar hun zin, daar de sprinter eerder zelfs aan het dansen was.

Druk programma

Voorlopig geniet de tweevoudig winnaar van olympisch zilver dus nog even van alle pracht die de Afrikaanse savanne te bieden heeft. Daarna is het overigens nog niet voorbij voor De Boo qua vakanties. Hij maakte eerder bekend ook nog af te reizen naar Spanje en Marokko. Daarna kan de rappe schaatser in ieder geval uitgerust aan het nieuwe schaatsseizoen beginnen.