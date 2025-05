Schaatstopper Jutta Leerdam wordt op idee gebracht: 'Zal ik dat doen?'

Jutta Leerdam deelt graag zowel de grote gebeurtenissen als kleine details uit haar leven. Veel zaken heeft ze al haarfijn uitgelegd aan haar miljoenen volgers. Maar ze beseft dat er een onderwerp is waar ze zeker nog wat dieper op in kan gaan.

In een video op TikTok van zaterdagavond is de voormalig wereldkampioene sprint te zien tijdens een sessie op inline skates. In de video is deze tekst gezet: "Ik ben nog nooit met een vrouw geweest die me zo inspireert om harder te werken". Dat is een citaat van haar vriend, de Amerikaanse bokser, influencer en ondernemer Jake Paul.

Ook is er nog een bijschrift. "Miss never stops talking & working her ass off", staat er, oftewel: "Mevrouw-die-nooit-stopt-met-praten en met zichzelf in het zweet werken." Het leidt bij een van de kijkers tot deze vraag: "Kan je met ons je dagboek qua trainen delen?"

'Zal ik dat doen?'

Leerdam blijkt wel te porren voor dat idee. Haar reactie is: "Dat zou ik moeten doen! Zal ik een video plaatsen in de stijl van 'een paar dagen uit het leven?'"

De antwoorden op haar oproep laten zich raden: het is een stortvloed aan 'Yes!' en 'Ja graag!' Zo schrijft iemand: "Ik volg je al tijden en ik zou het geweldig vinden als je met ons je dagelijks leven deelt. Het zou prachtig zijn om me zo dichterbij je te voelen. Ik hoop dat je goud wint", verwijzend naar de Olympische Winterspelen in 2026.

Calpe

Leerdam heeft een tripje gemaakt naar de Spaanse kustplaats Calpe, dat in de autonome regio Valencia ligt. Daar sloofde ze zich flink uit, want ze maakte een wandeling naar de top van de Penyal d'Ifac. Dat is een grote kalkstenen rots van 332 meter hoog, die net voor Calpe uit de zee komt.

Leerdam is binnen de schaatswereld een eenling, maar was dat op de rots zeker niet. Het is namelijk duidelijk dat ze voor het trainingskamp is aangesloten bij Team Novus, dat als een van de weinige schaatsploegen in Nederland ook meerdere buitenlandse rijders in dienst heeft. Coaches Michel Butter, die vroeger marathonloper was, en Michel Mulder zijn ook van de partij. Ook bekende rijders als Dione Voskamp, Serge Yoro, Indra Medard en Kai in 't Veld zijn op de beelden te zien.