Alle ogen waren zondagmiddag gericht op Jutta Leerdam en Femke Kok. De twee Nederlandse topschaatssters kwamen in actie op de 500 meter tijdens de Winterspelen in Milaan en er werden medailles verwacht. Die kwamen er ook, maar toch keek schaatsicoon Anni Friesinger kritisch op Leerdam.

Na haar weergaloze gouden medaille op de 1000 meter, nam Leerdam het zondag op de kortste schaatsafstand op tegen de Duitse Sophie Warmuth. Die lag na 100 meter voor na een opening van 10.42. Voormalig topschaatsster Friesinger was onder de indruk, zo blijkt uit het commentaar dat ze gaf bij de Duitse Eurosport: "Sophie kan heel snel openen."

De inmiddels 49-jarige Friesinger behoorde tussen 1997 en 2010 tot de absolute wereldtop in het schaatsen. De Duitse pakte naast vijf olympische medailles talloze titel op EK's en WK's, zowel op losse afstanden als tijdens de allround-toernooien. Mede door haar relatie met schaatser Ids Postma werd ze ook in Nederland mateloos populair.

'Het liep niet zo goed'

"Nu komt Jutta op snelheid", vervolgt Friesinger haar commentaar na de eerste bocht van de 500 meter. Ze zegt te hopen dat Warmuth een beetje in het spoor van de Nederlandse kan blijven om zo wat windvoordeel te hebben. Leerdam komt als eerste van de twee over de streep en zet met 37.15 ook de op dat moment snelste tijd neer. Haar opponenten klopt 37.75.

"Ik geloof niet dat Leerdam tevreden is", stelt Friesinger direct na de rit van de populaire Nederlandse. "Sophie heeft het goed gedaan met een zeer snelle opening en een goede ronde."

"De finish van Leerdam was goed?", vraagt de Eurosport-commentator aan Friesinger. Die bevestigt, waarna haar metgezel stelt dat het middenstuk wellicht wat minder was. "Maar ze is ook niet de topfavoriete." De Westlandse had 26,57 nodig voor haar ronde en dat is te lang voor Friesinger: "Ik denk dat ze een betere ronde had kunnen rijden. 26.2, 26,3, het liep niet zo goed."

'Knalharde kwalificaties'

"Maar ze heeft al goud hè, ze heeft niemand iets te bewijzen", benadrukt Friesinger. De commentator voegt nog even toe: "En dan te bedenken dat ze zich eigenlijk niet eens had geplaatst via die knalharde kwalificaties in Nederland." Leerdam ging in december tijdens het OKT op de 1000 meter onderuit, maar werd uiteindelijk alsnog aangewezen.

Femke Kok

Bij de rit van Kok even later, gilt Friesinger het met enige regelmaat uit. Na de opening van 10.18 bijvoorbeeld: "Een opening als bij de mannen! Ongelooflijk!" Als de Friezin over de finish komt, barst de Duitse in lachen uit. De tijd van 36,49 na een rondje van 26,31 is ruim voldoende voor het goud. Leerdam pakte het zilver en houdt zo twee medailles over aan de Spelen van Milaan.

Leerdam liet de huldiging in het TeamNL Huis zondagavond aan zich voorbij gaan. Dat deed ze speciaal voor Femke Kok.