Jorrit Bergsma heeft schaatsgeschiedenis geschreven bij de NK afstanden. De 39-jarige schaatser pakte in Thialf na een zenuwslopend einde het goud op de 10.000 meter en kroonde zich daarmee tot de oudste Nederlands kampioen ooit. Marcel Bosker pakte het zilver en Jasper Krommenhoek eindigde als derde.

De toeschouwers in Thialf zaten nog maar net op hun stoel toen ze meteen naar het puntje ervan konden schuiven. Wisse Slendebroek en Stijn van de Bunt openden de 10.000 meter met een geweldige race en allebei reden ze hun persoonlijke record daarmee aan gort. De 21-jarige Slendebroek reed twee jaar geleden met 14.14,93 zijn beste tijd ooit, maar haalde daar in één keer meer dan een minuut af door na 12.50,93 over de streep te komen. Ook Van de Bunt reed met 12.54,10 een geweldige tijd.

Zij legden daarmee de lat enorm hoog, maar in de rit erna werden hun tijden al verbeterd door Bosker. Hij reed een geweldige tien kilometer en toen hij tegenstander Sil van der Veen in de slotfase in zicht kreeg, kon hij zelfs nog versnellen. Bosker verbeterde onder luid gejuich van de tribunes zijn persoonlijke record met zestien seconden en zette een tijd van 12.43,14 neer. Dat was een geweldige tijd, maar Bergsma dook daar even later al onder.

Bergsma oudste kampioen ooit

Bergsma kwam in de laatste rit in actie tegen Beau Snellink en liet hem al snel de hielen zien. Bergsma reed net als Bosker een hele stabiele race en bouwde gestaag een kleine marge op. Dat moest, want Bosker was in de slotrondes heel erg snel. Bergsma moest knokken voor wat hij waard was, maar kwam over de streep na 12.42,85 over de streep en hield daarmee precies genoeg over om het goud te pakken. Het verschil van 0,29 seconden was het kleinste ooit op de 10.000 meter bij een NK.

De 39-jarige rijder van Team Albert Heijn-Zaanlander reed daarmee Carien Kleibeuker en Arjan Stroetinga uit de boeken. Zij pakten ooit op de leeftijd van 38 jaar een Nederlandse titel, maar Bergsma is nu dus de oudste ooit.

