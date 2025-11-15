Femke Kok heeft een nieuw Nederlands record gereden op de 500 meter bij de World Cup in Salt Lake City. De Nederlandse werd eerste met een tijd van 36,48 en was daarmee haar Nederlandse concurrenten te snel af. Vrijdag, een dag eerder, baalde Kok na een teleurstellende rit op de 1.000 meter.

Jutta Leerdam was als eerste Nederlandse schaatsster aan de beurt op de 500 meter. Zij stond in de vierde rit tegenover Béatrice Lamarche. Vrijdag liet Leerdam al zien in vorm te zijn door te winnen op de 1.000 meter en Femke Kok te verslaan. Lamarche opende sterk tegen Leerdam, volgens NOS-commentatoren Martin Hersman en Erik van Dijk haar snelste opening ooit. Maar de winst ging naar de Westlandse met een tijd van 37;18.

Leerdam stond met die tijd tijdelijk eerste, maar werd ingehaald door de Japanse Yukino Yoshida. Direct na Leerdam was het de beurt aan Angel Daleman. De schaatsster van Team Essent reed met 37,44 haar snelste tijd ooit op deze afstand, maar was niet sneller dan Leerdam en haar directe tegenstander Sophie Warmuth.

Twee persoonlijke records in Nederlands duel

Anna Boersma en Marrit Fledderus troffen elkaar in het eerste Nederlandse onderonsje van de avond. Na een valse start, ging vooral Boersma goed van start, waarna zich een mooi duel ontvouwde. Uiteindelijk was Fledderus met een tijd van 37,20 net iets sneller. Boersma noteerde 37,27. Beide schaatssters reden een persoonlijk record.

De beste Nederlandse rit werd genoteerd door Femke Kok. Zij ging geweldig van start tegen de Poolse Kaja Ziomek-Nogal en klokte een tijd van 36,48. Een nieuw Nederlands record.

Wereldrecord op de 500 meter

Het wereldrecord op de 500 meter bij de vrouwen staat na ruim twaalf jaar nog altijd op naam van de Zuid-Koreaanse Lee Sang-hwa. Zij schaatste in 2013 een tijd van 36,36 in Salt Lake City.

