Dit weekend is topschaatsster Suzanne Schulting niet present bij de eerste World Cup van het olympisch seizoen. De meervoudig olympisch kampioene in het shorttrack zien we eind dit jaar terug bij het Olympisch Kwalificatietoernooi. Maar grote kans dat je haar ook nog op andere momenten ziet opduiken in de media.

De schaatsster van Team Essent is namelijk een van de ambassadeurs van Spieren voor Spieren. Die stichting is in 2025 het goede doel waarvoor 3FM Serious Request geld gaat inzamelen. In december sluiten enkele dj's zich op in een glazen huis te Den Bosch. Ze gaan dan radioprogramma's maken waarin mensen geld kunnen doneren aan Spieren voor Spieren. In ruil mogen ze een muzieknummer aanvragen.

"Zo kan er groots onderzoek gedaan worden naar de 600 verschillende spierziekten die op dit moment bekend zijn, waardoor de 20.000 kinderen met spierziekten betere hulp kunnen krijgen", aldus de zender.

Louis van Gaal

Meer mensen uit de sportwereld hebben hun naam en gezicht verbonden aan Spieren voor Spieren. Een van de bekendsten onder hen is Louis van Gaal, een zeer vurig pleitbezorger voor onderzoek naar spierziekten. Schulting werd in september gepresenteerd als nieuwe topsportambassadeur.

Spieren voor Spieren schrijft dit over de shorttracklegende: "Met haar drive en veerkracht past Suzanne perfect bij onze missie. Als topsporter weet ze wat het betekent om álles te geven. Om te vallen en weer op te staan. Om elke dag tot het uiterste te gaan. Die mentaliteit herkennen we bij kinderen met een spierziekte. Voor hen is elke dag topsport. Want een boterham smeren, een tandenborstel vasthouden of zichzelf omdraaien in bed: het zijn allemaal grote overwinningen. We zijn trots dat Suzanne haar kracht inzet voor alle 20.000 kinderen in Nederland. Welkom bij de club, Suzanne. Samen voor goud!"

Joep Wennemars

Schulting heeft een relatie met collega Joep Wennemars. De zoon van ex-topschaatser Erben Wennemars is wel present in Salt Lake City voor de World Cup. In Helden Magazine vertellen ze over hun kennismaking. Schulting kwam in 2024 naar Team Essent, waar Wennemars al twee jaar schaatste. Die wilde meteen indruk maken op zijn nieuwe ploeggenote.

"Suzanne bleek een heel kleurrijk persoon. Iemand die gewoon zegt wat ze denkt en die op iedereen afstapt om een praatje te maken", aldus Wennemars.