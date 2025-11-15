Topschaatsster Femke Kok hoopte na haar nationale titel op de 1000 meter ook te kunnen winnen op die afstand tijdens de eerste World Cup in Salt Lake City. Het lukte haar echter niet om het beste uit zichzelf te halen en daar baalde ze zichtbaar van.

Na afloop was Kok teleurgesteld met haar tweede plek. Ze was slecht negen honderdsten langzamer dan Jutta Leerdam. "Ik had een hele dikke misser in de een na laatse bocht. Dat kostte me best wel wat energie op de kruising", vertelt ze aan NOS. "Mijn laatste rondje was gewoon niet zo goed. Dus daar baal ik een beetje van."

Toch reed ze een persoonlijk record op de 1000 meter. "Dus ik hoor blij te zijn. Maar naar mijn idee had er meer in gezeten." Haar focus gaat meteen op de volgende World Cup in Calgary. "Dan moet ik het beter doen."

De schaatsster van Team Reggeborgh specialiseert zich vooral in de 500 meter. Sinds vorig seizoen doet ze ook mee om de prijzen op de 1000. "Dus ik moet ook niet te veel zeiken", vervolgt Kok. "Op zich moet ik blij zijn met een PR. Hopelijk kan het alleen maar beter."

500 meter

Zaterdag staat de kortste sprintafstand op het programma op het snelle ijs van Salt Lake City. Daar kan Kok wellicht voor een stunt zorgen. "Eerst maar kijken hoe ik vandaag herstel", aldus de 25-jarige. "Ik heb wel zin in morgen."

Jutta Leerdam verrast

Voor Leerdam kwam de winst op de 1000 meter als een verrassing. Bij het nationale kampioenschap wist ze onlangs wegens liesklachten niet direct te imponeren. De rit in Salt Lake City geeft haar dus weer extra vertrouwen in het olympisch seizoen. "Ik had hier niet gepland om te winnen. Dat is wel extra mooi", zei ze na afloop. "Ik voelde me gewoon weer meer mezelf."

