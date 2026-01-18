De EK shorttrack in Tilburg is sportief gezien een prachtig toernooi, maar helaas werd het toernooi ook ontsierd door een ernstige valpartij. In de kwartfinale van de 500 meter kwam een Italiaanse heel hard ten val tegen de boarding. De wedstrijd werd daardoor zelfs afgefloten.

Michelle Velzeboer was in de kwartfinale als een speer vertrokken en alleen een Italiaanse kon in haar buurt blijven. Martina Valcepina leek dus achter Velzeboer op weg naar een plek in de halve finale, maar toen ging het vreselijk mis.

Hard in de boarding

De 33-jarige stapte op een blokje, iets wat weinig voorkomt in het shorttrack, viel zo voorover en knalde kiezelhard tegen de boarding. Meteen was duidelijk dat het ernstig was. Velzeboer en co gingen nog heel even door, maar werden vervolgens door de scheidsrechter teruggefloten. Meteen gingen medici het ijs op en werd er een doek voor de gevallen Valcepina geplaatst.

IJzige stilte

Inmiddels was het ijzig stil geworden in Tilburg, waar ze ook inzagen dat het goed mis was. Met een brandcard verliet Valcepina het ijs. De race moest worden overgedaan en zonder echte concurrente won ze haar kwartfinale.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Voor Valcepina heeft de val mogelijk ernstige gevolgen. Ze is inmiddels 33 en hoopt natuurlijk te schitteren op de Olympische Winterspelen van volgende maand in Milaan. Het is nog maar de vraag of ze daar dus bij kan zijn door de zware val.

Het was niet het enige opmerkelijke in de kwartfinales. Arianna Fontana, de Italiaanse shorttracklegende, ging niet van start. Xandra Velzeboer en Selma Poutsma plaatsten zich in eerdere kwartfinales gewoon voor de halve finale.

Tweede ernstige val

Het was niet de enige zware val van dit weekend. Eerder ging het ook al mis. Tijdens de eerste finaledag was er een andere Italiaan die hard ten val kwam. Zijn coach gaf naderhand toe dat hij 'zijn bot zag zitten'.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.