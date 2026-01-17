Suzanne Schulting is de grote afwezige op de EK shorttrack. De Nederlandse topschaatsster werd vorige week aangewezen voor de Olympische Spelen op zowel de langebaan als het shorttrack, maar slaat de EK in eigen land over. Opmerkelijk, vindt ex-'dubbelaar' Jorien ter Mors. Zij zet haar vraagtekens bij de voorbereiding van Schulting. Shorttrackbondscoach Niels Kerstholt spreekt zich er ook over uit in Tilburg.

De 28-jarige Schulting reed de afgelopen jaren uitsluitend wedstrijden op de langebaan en gaat dus 'onvoorbereid' naar de Winterspelen in Milaan. Daar rijdt ze eerst de 1000 meter op de langebaan en pas dagen later begint voor haar het shorttrackprogramma. Ze is aangewezen voor de 1500 meter aldaar, maar zou ook nog de 1000 meter én aflossing kunnen doen voor TeamNL. Had ze dan geen meters moeten maken op de EK? "Ik vind er niks van dat hij hier niet is", zegt bondscoach Kerstholt luid en duidelijk bij de NOS.

'Afspraken gemaakt'

"We hebben aan het begin van het seizoen afspraken gemaakt. Jac Orie (schaatscoach Team Essent, red.) en Suzanne zijn leidend in het programma. Zij kiezen voor een ander traject, wat beter past bij het team en bij haar. Ik vind er niks van dat zij hier niet is. Dat is aan hen, zij mogen kiezen. Dat is niet aan mij." Kerstholt gebruikt de 'opschudding' die de selectie van Schulting veroorzaakte voor iets positiefs. "Dat heeft ook iets heel goed. Het zet mensen ook op scherp", zei de bondscoach.

Jorien ter Mors

Jorien ter Mors, die op de Winterspelen van 2018 en 2014 de langebaan en het shorttrack al succesvol combineerde voor Nederland, vindt er het hare van. Als shorttrackanaliste bij de NOS laat ook zij van zich horen over de voorbereiding van Schulting. "Ik had verwacht dat ze het EK zou rijden, zeker omdat ze twee jaar geen wedstrijd gereden heeft. Dat ze hier ritme zou oppakken, maar Schulting doet dat niet. Zij heeft een eigen traject helemaal uitgestippeld en daar houdt ze aan vast."

'Alles in goed overleg'

Ter Mors probeert zich als ervaringsdeskundige te verplaatsen in Schulting. Zij heeft het twee keer gedaan, in Sotsji en Pyeongchang. "Ik heb toen in de voorbereiding op twee disciplines alles gereden wat mogelijk was in de puzzel, zodat alles op z'n plek viel. En altijd in goed overleg. Je mist dan wel overal een beetje, maar bent wel bij alles betrokken. Dat is een hele andere aanloop dan Schulting nu heeft gedaan. Maar ik trainde weer iets meer bij het shorttrack dan bij de langebaan toen, dat is omgekeerd bij Suzanne."

