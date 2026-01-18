Nederland heeft ook op zondag flink wat medailles gescoord op de EK shorttrack. Nadat het eerder dit weekend in Tilburg al veelvuldig raak was, was het ook op zondag weer flink juichen geblazen. In Brabant won Nederland de mixed-relay en later op de dag was Jens van 't Wout weer goed voor een gouden plak. Daar slaagde ook Xandra Velzeboer in.

Op zondag was het op de eerste afstand van de dag alweer raak. De zusjes Xandra en Michelle Velzeboer, Jens Van 't Wout en Teun Boer waren ijzersterk in de mixed-relay. Alleen Italië maakte het Nederland nog even lastig, maar Van 't Wout hield de deur keurig dicht op de laatste meters. Dat zorgde nog voor een valpartij van de Italianen, die daardoor het zilver in rook op zagen gaan.

Ook Selma Poutsma en Melle van 't Wout kregen een gouden medaille. Zij kwamen niet in de finale in actie, maar wel al eerder dit weekend op het onderdeel.

Nog een gouden medaille

Later op de middag liet Van 't Wout weer zien hoe goed hij in vorm is. Ook op de 1000 meter was hij op zondagmiddag superieur. De Nederlander hield zijn concurrenten op grote achterstand en boekte zijn zoveelste grote succes van dit EK.

1-2-3 voor Nederland

Op de 500 meter imponeerden Poutsma en de zusjes Velzeboer. Ze vertrokken alledrie als een raket in de finale en bewerktstelligden een 1-2-3. Goud ging naar Xandra Velzeboer, het zilver naar Michelle Velzebour en het brons naar Poutsma.

Nederland had eerder dit weekend al genoeg tot juichen. Jens van 't Wout won op de 500 en 1500 meter goud, op de aflossing bij de vrouwen zorgden het veelbesproken viertal Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap voor de titel. Xandra klopte Michelle op de 1000 meter met de Europese titel en op de 500 meter bij de mannen was er zilver (Teun Boer) en brons (Melle van 't Wout).

Ook twee keer géén zege.

Op zondag won Deltrap opnieuw een medaille. Ze reed naar het zilver op de 1500 meter. Het allerlaatste onderdeel leverde voor Nederland ook een tweede plaats op. De Italianen waren op de achtervolging bij de mannen net is sterker dan de Nederlander. Het zijn de enige twee wedstrijden waar Nederland géén goud won.

Geen Suzanne Schulting

Het door al die succes al de zesde Europese titel van Nederland op dit toernooi. De misschien wel grootste naam uit het Nederlandse shorttrack is er niet bij. Voor Suzanne Schulting is het langebaanprogramma leidend. Zij is er dus niet bij in Tilburg, maar focust zich met Team Essent op het langebaanschaatsen. Dat doet ze in het Italiaanse Collalbo.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.