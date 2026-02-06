Suzanne Schulting bracht woensdag een bezoekje aan de training van de shorttrackers. De topschaatsster zal het schaatsen op de langebaan combineren met een onderdeel in het shorttrack en dus kwam ze even polsen hoe het ervoor stond met haar teamgenoten. Xandra Velzeboer had een kort onderonsje met Schulting en vertelt hierover.

Voor de Winterspelen was er veel te doen rondom Schulting en het shorttrack. Na een heel seizoen bijna geen shorttrackwedstrijd gereden te hebben, werd ze op haar eigen verzoek wel aangewezen voor de 1500 meter tijdens de spelen. Dit deed bij veel kijkers en critici de wenkbrauwen fronsen. De 28-jarige Schulting was vroeger een icoon in het shorttrack, maar sommigen vonden dat anderen meer aanspraak maakten op een plek bij bijvoorbeeld de 1500 meter.

Schulting kreeg de plek echter en later zal ze zich vol gaan storten op de voorbereiding voor het shorttrack. Eerst wacht echter een ander onderdeel waar ze vlijmscherp moet zijn. Schulting staat aanstaande maandag aan de start van de 1000 meter voor vrouwen op de langebaan. Samen met sprintkoninginnen Jutta Leerdam en Femke Kok vormt ze de Nederlandse inbreng op die afstand.

Xandra Velzeboer

Velzeboer is wel al vol in training met de focus op het shorttrack. De specialiste op de 500 meter zal aanstaande dinsdag haar eerste meters op het Italiaanse ijs maken tijdens de mixed relay. Op de 500 meter is Velzeboer topfavoriet voor een titel en tegenover De Telegraaf vertelt ze ook dat 'het schaatsen lekker gaat en ze heeft gepiekt naar de spelen'.

Ontmoeting met Schulting

Voor haar training had Velzeboer ook even een momentje met Schulting, waarin de twee kort met elkaar spraken. Zo bevestigt eerstgenoemde zelf. Vervolgens krijgt Velzeboer een gekscherende vraag over de inhoud van de ontmoeting. "Of we ook geklaverjast hebben? Ik weet niet of ze dat kan", lacht de 24-jarige shorttrackster uit Culemborg.

De shorttrackers, waaronder Velzeboer, kwamen Schulting ook al regelmatig tegen in het TeamNL-huis. Ondanks dat ze nog niet bij de groep is aangesloten, hebben de atleten veel contact onder elkaar. "Iedereen hangt daar in de woonkamer een beetje rond en het is hartstikke leuk met iedereen", bevestigt ook Velzeboer.