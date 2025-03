Sprintkanon Femke Kok sluit seizoen in stijl af en onttroont 'ploeggenoot' Jutta Leerdam

Dat Femke Kok hard kan schaatsen, bewijst ze dit seizoen wel. Alle 500 meters die het sprintkanon reed in de wereldbeker en op de WK, won ze overtuigend. Woensdagavond zette ze op een speciale avond de kroon op haar werk tijdens de Zilveren Bal.

Tijdens de sprintavond in Leeuwaren moest de 24-jarige Kok anders sprinten dan gebruikelijk. Op de traditionele seizoensafsluiting moest ze niet de beste zijn over een rondje van 400 meter, maar hoefde ze 'alleen maar' de opening het snelst te voltooien. De race over 100 meter werd na een lange feestavond haar prooi.

100 meter rechtdoor

De Zilveren Bal is in alles anders dan 'gewoon' sprinten, want de topschaatssters hoeven alleen maar rechtdoor. Op de baan waren telkens drie schaatsers tegelijkertijd in actie, naast elkaar. Kok knokte zich door de diverse voorrondes, voordat ze na de klok van 22.00 uur in de finale stond. Daar trof ze de titelverdedigster én een verrassing, die Kok allebei versloeg. Al valt 'een verrassing' ook op twee manieren te lezen.

Herhaling van 2024-finale

Dione Voskamp verdedigde haar Zilveren Bal van 2024 bijna met verve. De 'ploeggenoot' van Jutta Leerdam bij Team Novus bewees weer dat de eerste 100 meter van een sprint haar specialiteit is en belandde naast Kok in de finale. Vorig jaar klopte Voskamp Kok nog in de finale, maar dit jaar waren de rollen dus omgedraaid. De derde finaliste was de 23-jarige Anna Boersma, een 'onbekende naam' die het in 2024 ook tegen Kok en Voskamp opnam.

'Ploeggenoot' Leerdam

Voskamp schaatst bij dezelfde ploeg als waar Leerdam af en toe bij aansluit. Leerdam is officieel geen onderdeel van het team, omdat ze alles op eigen kracht doet. Als ze in Nederland is of als ze wil aansluiten bij een teamtrainingskamp, kan ze bij Novus terecht. Boersma schaatst voor Team Frysk.

Geen Angel Daleman

In het deelnemersveld bij de vrouwen moesten de fans één teleurstelling constateren. Angel Daleman stond in het programmaboekje erbij, maar moest zich ziek afmelden. De vriendin van Beau Snellink werd op de WK in Hamar de jongste Nederlandse wereldkampioene, nadat ze goud won op de teamsprint.