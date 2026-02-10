Tijdens de Olympische Winterspelen is het voor schaatsliefhebbers genieten geblazen van de meeslepende races in Milaan. In Nederland zijn er regelmatig toptoernooien in Heerenveen. Maar er is een grote kans dat Amsterdam ook weer een trekpleister krijgt op de schaatsagenda.

In de hoofdstad van Nederland is er tweemaal een groot toernooi georganiseerd op een schaatsbaan in het Olympisch Stadion. Dat gebeurde door House of Sports onder de naam De Coolste Baan van Nederland.

In 2014 waren er 108.000 schaatsers en 45.000 bezoekers tijdens de NK Allround & Sprint. In 2018 werd dat overtroffen met 120.000 bezoekers rondom de WK allround. Buiten die toernooien om mochten bezoekers ook zelf hun rondjes schaatsen.

WK allround en sprint

In de olympische podcast In De Waaier vertelt oud-wielrenner en journalist Thijs Zonneveld dat Amsterdam kans maakt op een derde groot schaatstoernooi in het Olympisch Stadion. "House of Sports is bezig om de WK sprint en allround naar Amsterdam te halen in 2028", zo zegt hij.

"In het kader van 100 jaar Olympische Spelen in Amsterdam zou het natuurlijk een vet plan zijn. Om in het Olympisch Stadion het olympisch jaar in gang te zetten. Ze zijn best ver. Ze hebben al best wat vinkjes staan, maar er moeten nog wat vinkjes worden gezet. Dit soort plannen om grote evenementen naar grote steden te halen, daar staan we zeker achter."

Sven Kramer

Overigens was de editie van de NK allround in 2014 een van de spaarzame dieptepunten in de carrière van Sven Kramer. Het schaatsicoon was in die dagen zo goed als onverslaanbaar, won de eerdere vijf Nederlandse allroundkampioenschappen waar hij aan deelnam en kwam net terug uit Sotsji met twee gouden olympische plakken om zijn nek (5000 meter en team pursuit).

Maar op de tweede afstand van de NK allround, de 5000 meter, werd hij vanwege een kickfinish uit de wedstrijd gehaald. Anders had hij de 5000 meter gewonnen, want hij had wel de snelste tijd neergezet. Koen Verwij pakte uiteindelijk de titel.