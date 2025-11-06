Het schaatsseizoen is officieel onderweg, nadat afgelopen weekeinde de NK afstanden waren. Een spannend moment voor Renate Wennemars, die haar zoon Joep en schoondochter Suzanne Schulting in actie zag komen. "Wat een spanning is dat toch elke keer weer."

Er was wisselend succes voor de familie Wennemars. Joep bewees waarom hij eind vorig seizoen wereldkampioen werd op de 1000 meter. Hij won de nationale titel en pakte daarmee een startbewijs voor de World Cups. Dat deed hij ook voor de 500 en 1000 meter. Hij mag dus naar de Verenigde Staten, Canada en Noorwegen. Zijn vriendin Schulting plaatste zich voor geen enkele afstand en moet dus op een andere manier in vorm blijven voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Zenuwen bij moeder Wennemars

Moeder Renate Wennemars zat met 'samengeknepen billen en zweethanden' in schaatstempel Thialf. "Het liep allemaal heel goed af, maar wat een spanning is dat toch elke keer weer", schetst ze in haar wekelijkse column voor De Stentor. Dat komt volgens Wennemars niet alleen door de deelname van haar eigen kind en schoondochter. "Maar ook het hele gedoe eromheen", vindt ze.

Daarmee doelt ze op het feit dat sommige schaatsers door één slecht weekend de World Cups moeten missen. De afvallers moeten dan hun eigen weg vinden om beslagen ten ijs te komen bij het OKT eind december. Daar worden immers de tickets verdeeld voor de Olympische Winterspelen van Milaan.

'T opsport is keihard', weet de vrouw van Wennemars. 'Als je er niet staat op het juiste moment, kan zo je hele seizoen er ineens anders uitzien. Maandenlang keihard getraind en terug bij af.' Over het OKT is ze duidelijk: 'Die drie letters, ik kan ze al bijna niet meer horen.' Toch zullen die letters en de betekenis nog wekenlang worden herhaald bij schaatswedstrijden.

Spanning

'Het wordt zenuwslopend voor de rijders, de coaches, de partners, de ouders. We zitten er allemaal, straks op die tribune. En dat is soms best ongemakkelijk', vindt Wennemars, die thuis een wandelende schaatsencyclopedie heeft rondlopen. 'Sinds een paar weken is een avondje samen netflixen kansloos. Want hij ligt elke avond naast me in bed met een opengeklapte laptop schaatsresultaten te bekijken.'

Dat doet vader Erben niet alleen om op de hoogte te blijven van alles, maar ook om te zien wat de concurrentie van Joep doet. 'Jep... we zijn weer begonnen', verzucht zijn vrouw.