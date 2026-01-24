Stijn van de Bunt reed zaterdag bij de World Cup in Inzell zijn eerste internationale wedstrijd bij de senioren. Daarna kreeg hij door de schaatsbond KNSB een beeldje uitgereikt om zijn debuut te vieren. Maar wie was eigenlijk de vrouw die het ding aan hem gaf?

Stijn van de Bunt verwierf eind 2025 bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf de bijnaam Stunt van de Bunt of anders Stijn van de Stunt. Vanuit schijnbaar het niets won hij de 5000 en 10.000 meter, waardoor hij bij de Olympische Winterspelen op beide afstanden mag rijden. Ook is hij uitgekozen voor de ploegenachtervolging en massastart.

Schaatsje

Zaterdag reed Van de Bunt op de 5000 meter in Inzell in de B-groep. Hij zette de derde snelste tijd neer. Geen slecht debuut dus in het World Cup-circuit.

Yvonne van Gennip bood hem vervolgens het Schaatsje aan, dat aan debutanten wordt geschonken. Maar Van de Bunt bleek geen idee te hebben wie die 61-jarige vrouw met dat ding in haar handen was.

Door de mand vallen

Tegenover het AD geeft hij het toe: "O, nu val ik wel een beetje door de mand, zeg." Hij zal even moeten googelen naar wat de huidige teammanager van de bond KNSB vroeger heeft gepresteerd. "Wat Yvonne van Gennip allemaal won? Geen idee. Ik zou niet eens weten waarin ze gespecialiseerd was, eerlijk gezegd. Drie keer goud in Calgary, ja? Oh. Als zij dit terugleest, denkt ze ook: lekker dan."

Opérée quelques mois seulement avant le début des Jeux Olympiques de #Calgary88, découvrez la belle histoire de la Néerlandaise Yvonne Van Gennip, devenue une véritable figure de son pays 🇳🇱🥇 pic.twitter.com/fDttFKjPTh — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) November 24, 2023

Misschien is het ook niet zo gek dat de 21-jarige stayer die kennis niet paraat had. Hij is geboren in 2004. "Ik kende haar naam natuurlijk wel, die hangt ook in Thialf. Maar de meeste van die namen ken ik verder niet. De schaatsgeschiedenis vanaf 2006 heb ik allemaal wel een beetje in mijn hoofd, denk ik."

Vermoeid

Zo top als hij was bij het OKT, was hij niet in Inzell. Hoeft ook niet en was ook niet te verwachten na alles wat daarna op hem afkwam. "Het voelde een beetje slordig omdat ik vermoeid ben", zegt hij. "Maar mijn trainer zei al: een doorsnee schaatser was er waarschijnlijk allang doorheen gezakt na de laatste weken die ik heb gehad."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.