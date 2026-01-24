Een ongelooflijke prestatie van Sander Eitrem (23) bij de World Cup in Inzell. De Noorse schaatser schreef zaterdagmiddag geschiedenis met een verbluffende race op de 5 kilometer. Voor het eerst reed er iemand onder de onmogelijk geachte barrière van zes minuten: 5.58,52.

Bij de mannen zijn er een hoop schaatsers die de 5000 meter kunnen winnen. Vladimir Semirunniy reed al in de eerste rit een ijzersterk persoonlijk record en was daarmee een stuk sneller dan de Nederlandse deelnemers Chris Huizinga en Jorrit Bergsma. Daarna ging het echter nog een stukje sneller.

Verbluffende tijden

Daar zorgde Timothy Loubineaud en Davide Ghiotto in een prachtige race voor. Ghiotto reed bijna de hele rit met een ruime voorsprong, maar na een paar verbluffende rondes van wereldrecordhouder Loubineaud won de Fransman in een baanrecord. Normaal gesproken zou dat genoeg moeten zijn, maar in de laatste race vond er een sensatie van jewelste plaats.

Sander Eitrem (Europees kampioen allround in 2025) en Matodej Jilek stonden in de laatste rit tegenover elkaar en de Noor Eitrem schreef geschiedenis met een onmogelijk geachte race. Hij zorgde voor een verbluffende en historische rit met een wereldrecord. Eitrem werd de eerste schaatser ooit die de vijf kilometer onder de zes minuten volbracht: 5:58,52. Het record werd in november 2025 door Loubineaud op 6:00.23 gezet.

Eerder op de dag reden Marcel Bosker en Stijn van de Bunt al in de B-groep. Zij waren allebei sneller dan Bergsma en Huizinga, maar kwamen ook niet in de buurt van de buitenlandse toppers. Huizinga, Van de Bunt en Bosker komen over twee weken in actie op de olympische 5000 meter en moeten dus nog een stap maken om voor de medailles te strijden.

