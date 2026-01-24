Schaatser Stijn van de Bunt zorgde eind december voor een sensatie op het OKT en plaatste zich op vier onderdelen voor de Olympische Winterspelen. Zelf ziet hij dat echter niet zo. "Ik laat het allemaal maar een beetje over me heen komen."

Met die instelling bereidt hij zich voor op Milaan. Voor het OKT hadden niet veel mensen hem genoemd als kanshebber op de Spelen, maar hij bewees zich met winst op de 5000 en 10.000 meter. "Ik snap wel dat het voor veel mensen een verrassing was. Maar een stunt... Dat klinkt meteen weer alsof het héél erg uitzonderlijk is, wat ik daar heb gedaan", aldus Van de Bunt tegen het AD.

Basisniveau

"Maar het gaat al heel lang heel goed, mijn basisniveau in trainingen is heel hoog”, wil hij graag even benadrukken. Het besef dat hij zich had geplaatst voor de Spelen daalde dan ook al snel in. "Ik had daar niet zo veel moeite mee.”

Hij stelt zich eigenlijk ook niet te veel voor van zijn olympische debuut. "Vanuit TeamNL hebben we veel documenten gehad, hoe het er daar aan toe gaat en zo. Maar of het nou heel veel verschilt met zoiets als een World Cup hier in Inzell?”, vraagt hij zich af. "Weet je, ik laat het allemaal maar een beetje over me heen komen. We reizen op 30 januari al af en ik moet pas op 8 februari. Ik heb daar genoeg tijd om te wennen."

Eerst rijdt hij nog op de World Cup in Inzell, waar hij ook debuteert in de B-groep op de 5000 meter en zondag op de massastart. Ook daar blijft hij nuchter onder. "Bij de junioren heb ik hier ook eens een World Cup gereden, er zal vast niet zo veel verschil zijn. Alleen betere concurrenten."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.