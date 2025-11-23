Isabel Grevelt verraste dit weekend met een knappe tweede plaats op de 1000 meter bij de World Cup in Calgary. Een week geleden eindigde de 23-jarige Nederlandse schaatsster nog als tiende in Salt Lake City. Ze sprak na haar zilveren mediale openhartig over haar onzekerheid en de gesprekken die ze daarover voert met haar schaatscoach en psycholoog.

"Ja, voor mij wel", antwoordt Grevelt in gesprek met de NOS wanneer een verslaggever haar vraagt of haar tweede plek als een verrassing voelt. "Het is zo'n rollercoaster geweest de afgelopen twee jaar."

Vorige week eindigde Grevelt nog als tiende op deze afstand. "Ik baalde echt als een stekker en was twee dagen lang heel boos, maar uiteindelijk is er weer een nieuwe race, dus ik dacht: 'Ik zet het maar wel om", lacht de rijdster van Team Staan - CTS Group.

'Dat is soms lastig'

Volgens Grevelt heeft 'heel hard werken' haar gebracht waar ze nu staat. "Ik heb de afgelopen drie dagen elke avond met Hein (Otterspeer, schaatscoach, red.) gezeten. Hij heeft natuurlijk heel veel ervaring."

"En ik loop bij mijn psycholoog", gaat Grevelt openhartig verder. "Gewoon mensen die vertrouwen in je tonen. Ik heb het ergens ook wel, maar het is soms gewoon lastig om uit een dal omhoog te komen, dus daar ben ik heel erg blij mee."

'Gevecht tegen mijn hoofd'

"Honderd procent", antwoordt Grevelt als haar gevraagd wordt of "het" meer in haar hoofd dan in haar benen zit. "Ik heb gezien wat die benen kunnen, maar het is eerder een gevecht tegen mijn hoofd."

"Ik ben zo ontzettend onzeker", vervolgt ze. "Als ik op de ijsbaan stap, dan lijkt het alsof al mijn vertrouwen wegvloeit. Dat is dan ook waar ik met mijn psycholoog aan werk. Hein zegt ook: 'Als je ergens je best voor doet, dan wordt het uiteindelijk wel uitbetaald.'"

