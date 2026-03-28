Het succesvolste schaatsland van de Olympische Winterspelen in Italië was Nederland en zoom je daar weer op in, dan leverde Team Reggeborgh de grootste bijdrage aan de oogst. Het team ontstond acht jaar geleden per toeval, zo blijkt uit een terugblik van succescoach Gerard van Velde.

In Milaan kaapte de Twentse schaatsploeg zeven medailles. Daarmee legde Reggeborgh van alle teams beslag op het hoogste aantal onderscheidingen. Femke Kok werd olympisch kampioene 500 meter, Antoinette Rijpma-de Jong pakte goud op de 1500 meter en Jenning de Boo was goed voor zilver op de 500 meter en de 1000 meter.

Gerard van Velde

De hoofdtrainer van de ploeg is oud-topsprinter Gerard van Velde. De olympisch kampioen op de 1000 meter van 2002 was verbonden aan het team Plantina, tot de hoofdsponsor ermee stopte en Van Velde naarstig op zoek moest naar een nieuwe geldschieter.

Al een half jaar waren hij en de teamleiding op zoek, toen het balletje ergens in een fietswinkel begon te rollen. Henry Holterman, de topman van het investeringsbedrijf Reggeborgh, was op zoek naar een nieuwe tweewieler in de winkel van Henk Schra in Wezep.

Marcel Kittel

Holtermann zag daar een foto aan de muur hangen van wielerploeg Argos‑Shimano, met onder andere ex-topsprinter Marcel Kittel. In een reconstructie van Tubantia staat dat hij toen zei: "Goh, die hebben wij nog gesponsord. Maar daar zijn we mee gestopt." Schra, die bevriend is met Van Velde, vroeg: "Is een schaatsploeg dan niks voor je?"

Dat is de ontstaansgeschiedenis van Team Reggeborgh. Van Velde zegt over dat moment: "Het was gelukt, we konden verder." Dat was ook heel prettig voor schaatsers die onder contract stonden, zoals Michel en Ronald Mulder, Dai Dai N’tab en Kai Verbij.

2030

En het team is nog lang niet klaar met Reggeborgh als sponsor. De overeenkomst loopt tot en met 2030 en gezien de successen is een verlenging niet ondenkbaar. "Als je wilt doorontwikkelen, moet je een langetermijnvisie hebben. Anders ben je alleen maar bezig met het volgende seizoen", zegt Van Velde.

Kjeld Nuis

De oudste schaatser in het team is Kjeld Nuis. Hij perste er alles uit in Milaan en veroverde zo een bronzen medaille op de 1500 meter. De vraag is wat er de komende jaren nog mag worden verwacht van de 36-jarige veteraan.

"Een veertiger kan een 10 kilometer of een marathon winnen. Maar op de sprint ligt dat anders", weet Van Velde. "Die inspanningen zijn zo heftig dat het lichaam op een gegeven moment begint te piepen en te kraken. Daarom ben ik benieuwd hoe lang we een topper als Kjeld echt goed kunnen houden."