Suzanne Schulting breekt bij gesprek over overleden teamgenoot Lara van Ruijven: 'Zó oneerlijk'

Suzanne Schulting heeft het nog altijd lastig met de dood van Lara van Ruijven. In de podcast Drive van Mark Tuitert vertelt ze openhartig over de dood van haar 27-jarige teamgenoot in 2020 en de manier waarop zijn daarmee omging.

Van Ruijven raakte tijdens een trainingskamp in de Pyreneeën ernstig ziek, waardoor ze opgenomen werd in het ziekenhuis van Perpignan. Daar werd een stoornis aan haar immuunsysteem geconstateerd. Na verschillende complicaties, waaronder twee hersenbloedingen, kwam Van Ruijven uiteindelijk in het bijzijn van haar familie te overlijden in het ziekenhuis van Perpignan. Op dat moment was ze nog altijd regerend wereldkampioene op de 500 meter in het shorttrack en een vaste waarde bij de relayploeg.

'Gestoorde situatie'

Schulting neemt host Tuitert mee in de situatie toen Van Ruijven ziek werd. "Het was een hele gestoorde situatie. Van Ruijven was niet fit en ze ging naar het ziekenhuis toen. Ze moest toen op haar kamer blijven tot ze een coronatest had gedaan. Onze arts wilde toen bloed laten prikken, omdat het maar niet beter ging. Die waarden die daar uitkwamen, waren helemaal niet goed. Het was toen duidelijk dat ze meteen in het ziekenhuis opgenomen moest worden. We hebben toen nog gebeld enzo, maar zondag op maandagnacht heeft zij een hersenbloeding gekregen."

'Wilden niet opgeven'

Het ging steeds slechter met Van Ruijven, maar haar ploeggenoten hielden hoop. "Zondagavond belde ik haar en toen moest ze ophangen omdat de artsen kwamen, dat is de laatste keer dat ik haar heb gesproken. Dat is echt gestoord. Elke keer hoopte ik dat het beter werd, maar op een gegeven moment kreeg ze die tweede hersenbloeding. Toen wist je wel dat het niet goed ging komen. Je wilt er dan niet aan denken en je blijft heel lang hangen in de hoop dat het goedkomt. Je wilt niet opgeven."

Training

Voor Schulting was door blijven trainen de manier om even te ontsnappen aan de verschrikkelijke situatie. "Er waren ook psychologen overgekomen vanuit Nederland, een heel extreem groepsproces. Ik ben wel door blijven schaatsen en trainen, want dat was de enige manier waarop ik mijn gedachten opzij kon zetten. Sommige atleten voelden zich daar juist niet goed bij, maar alles werd gerespecteerd."

Afscheid

In de laatste dagen van Van Ruijven konden haar teamgenoten nog afscheid nemen. Schulting vecht tegen de tranen als ze daarover vertelt. "Op een gegeven moment werd tegen Yara van Kerkhof, Rianne de Vries en aan mij gevraagd of we nog naar het ziekenhuis wilden om afscheid te nemen. Dat was echt verschrikkelijk. Ik wil er ook niet te lang aan denken, want je wordt er weer emotioneel van hoe vreselijk dat was. Dat wens je echt niemand toe, een dierbaar persoon en nog zo jong. Dat is echt oneerlijk. Je wilt relativeren, maar dat kan niet meer. Ze was 27 en dat word ik over een half jaar. Iedereen ging er op zijn eigen manier in om."