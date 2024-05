'Mijlpaal!': Suzanne Schulting laat herstel zien met rondje op de skeelers door de woonkamer

Het lijkt goed te gaan met het herstel van Suzanne Schulting. De shorttrackster én schaatsster stapte voor het eerst weer op de skeelers. Wel in de eigen woonkamer, maar toch. Schulting brak in maart haar rechterenkel.

Bij een enkelbreuk zit het seizoen er logischerwijs op. Dikke pech voor Schulting, die het hele seizoen last had van blessures en ziekte. Op Instagram geeft zij een inkijkje in haar herstel en dat ziet er goed uit.

Zo zien we haar vaak actief op de racefiets zitten, vermoedelijk omdat de enkel daarbij geen onverwachte bewegingen kan maken. En ook deelt Schulting vaak updates uit de sportschool, waar zij met gewichten haar enkel én rechterbeen probeert aan te sterken.

Suzanne Schulting brengt hoopvolle update na enkelbreuk: 'Ik kan eindelijk weer normaal lopen' Suzanne Schulting heeft goed nieuws. De shorttrackster en schaatsster van Jumbo kan 'eindelijk weer op twee benen lopen' na haar zware blessure tijdens het WK shorttrack. Dat schrijft ze in een bericht op Instagram.

Mijlpaal voor Suzanne Schulting

Nu deed ze dus voor het eerst een rondje op de skeelers. Hoewel het rustig in de woonkamer was - langs de kast en een stoel - voelde het voor Schulting wel als een 'mijlpaal'. De laatste meters stak zij nog even twee vingers in de lucht, om aan te tonen dat het herstel de goede kant op gaat.

Ondanks dat Schulting in maart haar enkel brak, kreeg zij twee maanden later een enorme kans. Schaatsteam Jumbo wilde haar maar al te graag binnenhalen en dat is ook gelukt. De shorttrackster blijft zich voornamelijk focussen op haar favoriete sport, maar zal zich ook op de lange baan begeven.

Suzanne Schulting deelt tipje van de sluier voor Olympisch jaar 2026: 'Combi op Spelen is een optie' Suzanne Schulting maakte donderdag haar overstap naar schaatsteam Jumbo bekend. De schaatsster is dolblij met die overstap en ze blikt alvast vooruit naar een mogelijk iconisch olympisch jaar in 2026.

Terug op de langebaan?

Voornamelijk om te trainen, maar in het vervolg mogelijk ook voor wedstrijden. Schulting deed in 2021 voor het laatst mee aan NK afstanden (langebaanschaatsen) en werd toen zesde op de 1000 meter. Haar beste resultaat is een vierde plek op die afstand bij de NK.

In het shorttrack is zij nóg succesvoller. In 2018 werd zij de eerste Nederlandse olympisch kampioen in het shorttrack. De teller op de Olympische Winterspelen staat op drie gouden, één zilveren en twee bronzen medailles. Vooral de Spelen van Peking (2022) waren succesvol, met liefst vier medailles.