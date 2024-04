Sven Kramer onthult: 'Jutta Leerdam en Suzanne Schulting hadden samen in één ploeg kunnen zitten'

Jumbo-Visma hield deze week een wisseling van de wacht: de ene schaatstopper vertrok en er kwam een nieuwe voor in de plaats. Maar Jutta Leerdam en Suzanne Schulting hadden ook samen in de ploeg van directeur Sven Kramer kunnen zitten.

Het leek er deze week op dat het vertrek van Leerdam op maandag de weg vrijmaakte voor het aantrekken van Schulting op donderdag. Maar volgens Kramer was dit plan iets van de lange adem. "Dit speelt al langer, dit is niet in twee dagen geregeld. Het vertrek van Jutta moet je hier los van zien”, zegt Kramer tegen het Algemeen Dagblad. "Sterker nog, als Jutta zich gecommitteerd had aan ons dan hadden Jutta en Suzanne nu samen in één ploeg gezeten.”

Toekomst Jutta Leerdam

Maar dat gebeurde dus niet. Leerdam moet op zoek naar een andere invulling van haar schaatstoekomst. Daar gaan allerlei theorieën over. Een hereniging met haar oude coach Kosta Poltavets wordt het sowieso niet, want hij heeft 'eerlijk gezegd geen interesse'. Gesprekken met Team IKO, de ploeg van Joy Beune, lopen en ook een nieuwe ploeg starten met hulp van vriend Jake Paul is een mogelijkheid. Maar samen met Schulting in één ploeg rijden, wordt het dus niet.

Andere afslag

Kramer benadrukt dat Jumbo-Visma bewust een andere afslag heeft genomen "Ik liep al heel lang met dit plan", stelt de directeur van de schaatsploeg. "In algemene zin zie je dat shorttrack en langebaan elkaar meer opzoeken omdat we geloven dat die kruisbestuiving aan beide kanten bijdraagt aan betere sportieve prestaties. We geloven in die potentie richting de toekomst.”

'Zo kunnen we ons onderscheiden'

Jumbo-Visma legde een paar maanden geleden ook al shorttrackcoach Dave Versteeg vast. Hij was de laatste jaren de trainer van de talentvolle Angel Daleman, die ook de overstap naar de geel-zwarte schaatsbrigade maakt. Alle transfers zijn een onderdeel van het grote plan van Kramer. "Ik denk we op deze manier wat anders kunnen doen. Denk dat we ons zo kunnen onderscheiden van de rest”, zegt de directeur.

Uit elkaar

Kramer en Leerdam hadden allebei een hele andere uitleg over waarom het niet tot een akkoord is gekomen tussen Jumbo-Visma en Leerdam over een verlenging van haar contract. Kramer sprak van 'één team, één taak' en 'niemand is groter dan het team'. Leerdam was het daar niet mee eens en kwam met een andere lezing: "Dit voelt als een mes in m'n rug", zei ze.