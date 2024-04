Suzanne Schulting na rumoerige week wèl lovend over Sven Kramer: 'Daar heb ik alleen maar respect voor'

Suzanne Schulting maakte deze week de verrassende stap naar schaatsteam Jumbo, dat zich ook bezig gaat houden met shorttrack. Schulting gaat daar samenwerken met Sven Kramer, de oud-schaatslegende die commercieel directeur is bij de ploeg. Daarmee gaat een droom in vervulling voor Schulting, die opkijkt tegen Kramer.

Schulting gaat zich naast shorttrack bezig houden met langebaanschaatsen. "Shorttrack blijft mijn main focus", zei ze bij BEAU op vrijdag. "Maar, ik wil mezelf blijven uitdagen. Ik langebaan al mijn hele leven, dus ik vind dat heel belangrijk. Het is heel bijzonder dat er drie shorttrackdames naar Jumbo gaan."

"Langebaan is van oudsher dé schaatssport van Nederland. Als jonge sport is shorttrack enorm gegroeid en zijn we van niets iets geworden. Vijf jaar geleden werd er over shorttrack gedacht 'dat wordt niks.' Dat Jumbo nu zegt dat ze shorttrack willen omarmen, dat is fantastisch", aldus Schulting, die Sven Kramer 'heel hoog heeft zitten'.

Voorbeeld Kramer

Volgens Schulting zijn er veel gelijkenissen tussen shorttrack en langebaan en kan de combinatie van beide sporten elkaar versterken. Als pupil maakte Schulting van dicht bij mee hoe commercieel directeur Sven Kramer te werk ging in zijn carrière. Een voorbeeld voor haar, stelt ze. "Sven weet precies wat hij wil, wat hij moet doen en waarvoor hij het doet", benadrukte Schulting.

"Dat vind ik mooi, daar herken ik mezelf in. Voor wat hij de afgelopen jaren heeft gepresteerd heb ik alleen maar respect voor. Dat is ongelooflijk. Hij kon zo lang doorgaan omdat hij het trainen zó leuk vindt. Ik word daar ook het meest gelukkig van. Sam (van Rooyen, red.), mijn vriend ziet ook aan me dat ik vrolijker ben nu ik weer dingen kan doen in plaats van stilzitten", zei ze.

Schulting geniet van haar leven. "Lekker je rondjes maken op de ijsbaan, je komt op prachtige plekken in de wereld. Dan voel je je alleen maar een bevoorrecht mens", sloot Schulting af, die deze zomer weer op schaatsen hoopt te staan.

Jutta Leerdam

Kramer kreeg afgelopen week juist ook de nodige kritiek. Eerst van Jutta Leerdam, die liet weten dat zijn teksten rond haar vertrek bij Jumbo-Visma voelde als 'een mes in haar rug'. Daarna ook in de column van Marijn de Vries, die de directeur een 'slechte verliezer' noemt: "Hij voelt zich gewoon op zijn edele delen getrapt."