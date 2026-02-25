Suzanne Schulting stond tijdens de Spelen in Milaan niet op het podium. Ze kwam er in actie als langebaanschaatsster en shorttrackster maar wist geen eremetaal te bemachtigen. Toch wordt ze getroost door een 'gouden moment'.

Schulting ging zonder medailles naar huis, maar toch licht ze nog een 'gouden moment' uit na de Winterspelen op het officiële olympische Instagram-account. "Dat mijn vrienden en familie er altijd zijn om me te steunen", aldus de topschaatsster over haar hoogtepunt.

'Ik waardeer het enorm'

"Ik kan ze altijd bellen als ik me verdrietig of blij voel. Dat maakt veel verschil. Daardoor voel ik echt hun support. Het is zo schitterend en ik waardeer het enorm", zegt Schulting. De topschaatsster werd in Milaan gesteund door haar eigen familie, maar ook door haar vriend Joep Wennemars.

Ook hij verliet Milaan zonder eremetaal. Hij liep een medaille op de 1000 meter mis na een botsing met zijn tegenstander Lian Ziwen. Op de 500 en 1500 meter viel hij buiten de podiumplaatsen.

Terug keer als shorttrackster

Schulting kwam op de langebaan in actie op de 1000 meter, maar streed daar niet mee om de medailles. Ze voegde zich vervolgens bij het shorttrackteam. Na een indrukwekkende race op de NK, kreeg ze een aanwijsplek voor de 1500 meter shorttrack. Ze bereikte daar echter niet de finale vanwege een valpartij in de halve eindstrijd. Bij een inhaalactie van de 28-jarige brak het ijs onder haar en daardoor gleed ze weg.

Schulting won in haar carrière al drie keer olympisch goud in het shorttrack. Twee jaar geleden maakte ze de overstap naar de langebaan vanwege een enkelbreuk. Dat was een moeilijke beslissing voor haar."Ik vond het zo fijn om weer gewoon te kunnen shorttracken. Ik dacht van de zomer dat ik dat nooit meer kon", zei ze geëmotioneerd.