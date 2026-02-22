Suzanne Schulting combineerde tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan het langebaanschaatsen met het shorttrack. Het leverde de 28-jarige troef van Team Essent echter geen succes op. Schaatsicoon Marianne Timmer adviseert haar om voor de komende jaren een keuze te maken tussen beide disciplines.

"Ik ben heel erg benieuwd wat Suzanne Schulting gaat doen. Of ze terug gaat naar de shorttrack of dat ze op de langebaan blijft", zegt Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. De drievoudig olympisch schaatskampioene geeft daarbij aan dat het verstandig is als Schulting en bondscoach Niels Kerstholt nog een keer met elkaar om tafel gaan zitten. "Dat samen gaan uitpraten. Wat er ook leeft of speelt."

Schulting tekende in 2024 een contract bij Team Essent, waar het vizier ook op het langebaanschaatsen ging. Uiteindelijk maakte ze geen onderdeel meer uit van de Nederlandse shorttrackselectie. Shorttracken bleek ook moeilijker dan ooit, nadat ze in maart 2024 haar enkel had gebroken. Zo bewandelden beide partijen hun eigen weg. Er was wel sprake van een bekoelde relatie tussen bondscoach Kerstholt en Schulting, die haar shorttracksuccessen in het verleden met Jeroen Otter beleefde.

Uiteindelijk besloot Schulting begin dit jaar toch een gooi te doen naar een olympisch ticket bij het shorttrack, Bij het NK shorttrack in Tilburg maakte ze begin januari indruk en dat leverde haar een aanwijsplek op voor de 1500 meter. In Milaan was voor de buitenwacht te zien dat Schulting niet echt onderdeel meer is van het team, dat met liefst vijf keer goud voor grote successen zorgde.

Grote liefde

Timmer ziet voor Schulting meer toekomst bij het shortrack, de sport waarin zij ook al drie keer olympisch kampioene werd. "Ik zou denk ik toch teruggaan naar shorttrack. Ik denk dat daar meer haar hart ligt nog dan bij het langebaanschaatsen. Zij wil winnen. Zij is ook een goudhaantje." Ze vervolgt: "Het is wel interessant voor haar om te kijken, ga ik nog de volgende vier jaar met het shorttrack mee? Dat is toch haar grote liefde en daar heeft ze natuurlijk al hele mooie prijzen gewonnen."

Valpartij op 1500 meter

Bij de Winterspelen in Milaan kwam Schulting bij het langebaanschaatsen op de 1000 meter in actie en bij het shorttrack op de 1500 meter. "We hadden het haar gegund op die 1500 meter, maar dat was een bizarre rit. Bijna iedereen ging onderuit. Jammer dat ook Suzanne ten val kwam." Door een valpartij in de halve finale zag Schulting haar kans op een nieuwe medaille bij het shorttrack vervliegen. Eerder speelde ze bij het langebaanschaatsen ook geen hoofdrol.

De grote vraag gaat de komende periode zijn welke route Schulting voor de komende jaren gaat bewandelen. De 28-jarige schaatsster staat onder contract bij Team Essent, waar ook haar vriend Joep Wennemars te vinden is. Hij beleefde een dramatische Spelen. Op de 1000 meter werd hem door een verkeerde kruising een bronzen medaille door de neus geboord en ook op de 1500 meter liep hij net het podium mis. Schulting en Wennemars moeten zich straks terug in Nederland weer zien op te richten, met de hoop op nieuw succes in de nabije toekomst.

