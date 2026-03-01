Suzanne Schulting kroonde zich dit weekend tot winnares bij de NK sprint en pakte daarmee haar eerste nationale titel op de langebaan. Daardoor mag ze zich opmaken voor de WK sprint van volgende week. Maar stiekem hoopt ze ook nog in actie te komen tijdens de WK shorttrack van later deze maand.

Met de afwezigheid van topsprinters als Jutta Leerdam en Femke Kok lag de weg open voor Schulting om de nationale titel te grijpen. Dat deed ze met verve. Op alle vier de afstanden was ze de beste, waarmee ze de titel glansrijk binnenhaalde.

WK sprint

Maar haar nationale titel brengt gelijk een probleem met zich mee. De WK sprint zijn immers komende woensdag en donderdag in Thialf, maar weer een week daarna staan ook de WK shorttrack op het programma. Daar hoopt Schulting ook bij te zijn, al is het nog maar de vraag of ze wordt geselecteerd.

Slechts een paar dagen na afloop van de WK sprint wordt er in Canada gestreden om het eremetaal bij het shorttrack. "Ik vind het wel meevallen hoe snel dat achter elkaar is", vertelt Schulting na afloop van de NK sprint tegenover Sportnieuws.nl "Deze NK en WK sprint zitten veel dichter op elkaar dan de WK sprint en de WK shorttrack."

Deelname WK shorttrack

"Ik heb nog 7 dagen tot en met de start van de WK shorttrack als de WK sprint is afgelopen", vervolgt Schulting. "Nu heb ik maar drie dagen ertussen dus dat vind ik nog best een groot verschil. Dus in dat opzicht is het gewoon mogelijk om ook aan de WK shorttrack mee te doen."

Selectie

Wel is het nog maar de vraag of Schulting überhaupt mee mag doen aan de WK shorttrack. Immers is de selectie van bondscoach Niels Kerstholt nog niet bekend en is er veel concurrentie. "Ik moet natuurlijk ook eerst geselecteerd worden", vertelt de 28-jarige schaatster daarover. "Er zijn weinig plekken beschikbaar op de 1000 en 1500 meter dus dat is even afwachten. En eerst ga ik hier even van genieten."

"De shorttrackers vertrekken aankomende vrijdag richting Canada", licht de rijdster van Team Essent verder toe. "Dan kan ik natuurlijk niet mee, want als ik word geselecteerd dan moet ik nog rijden. Maar de dag daarna zou ik natuurlijk prima kunnen vertrekken. Dus dat betekent dat ik een dag later er ben. Dat is te overzien natuurlijk", besluit Schulting.