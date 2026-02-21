Suzanne Schulting kwam bij de Olympische Winterspelen uit op zowel de langebaan als in het shorttrack. Medailles leverde het niet op, wel een voldaan gevoel en zin in de toekomst.

Voor Schulting zat het olympisch shorttracktoernooi er ineens op in de halve finale van de 1500 meter. De 28-jarige Friezin ging halverwege haar halve finale in een duel met de Italiaanse Elisa Confortola plots onderuit.

"Ik viel uit het niets, ik brak gewoon weg op mijn linkerschaats en that's it", zei de drievoudig olympisch kampioene. Landgenote Xandra Velzeboer kwam in dezelfde halve finale ook ten val.

Terug op het shorttrackijs

Na de olympische 1000 meter op de langebaan, waarop ze achtste werd, keerde ze terug op het shorttrackijs. Ze hoopte nog op een plek in de aflossingsploeg, maar bleef daarin reserve. "Het zijn hele lange Spelen geweest. Ik ben trots en teleurgesteld", zegt ze.

Een kleine twee jaar liet Schulting zich niet meer zien bij het shorttrack. "Ik vond het zo fijn om weer gewoon te kunnen shorttracken. Ik dacht van de zomer dat ik dat nooit meer kon", zei ze met tranen in haar ogen over haar enkelbreuk opgelopen bij een val op de WK van 2024, waardoor ze zich ook meer ging richten op de langebaan. Ze gaf toe dat ze al een beetje afscheid had genomen van het shorttrack. "Dat ik dit nu weer kan hier, daar ben ik heel blij mee."

Niels Kerstholt, bondscoach van de shorttrackers

Tegen Schaatsen.nl zegt ze: "Het seizoen loopt ten einde. Ik rijd volgend weekend sowieso de NK sprint. Daarna zijn er nog de WK sprint en de WK shorttrack". Die NK sprint en WK sprint zijn op de langebaan. Maar ze wil dus ook meestrijden bij het mondiale shorttracktoernooi.

"Ik heb bij Niels aangegeven dat ik wel enthousiast ben voor het WK", zegt ze, verwijzend naar de bondscoach van de shorttrackers, Niels Kerstholt. Ze vervolgt: "Dat het naar meer smaakt, omdat het zo goed is gegaan. Ik heb me bijzonder gelukkig gevoeld de afgelopen weken, omdat het zo fijn is weer te kunnen shorttracken en zonder pijn rond te kunnen schaatsen. Lekker rondjes draaien. Ik ben trots dat het weer kan. Maar ik heb het op de langebaan ook ontzettend naar mijn zin, daar voel ik me erg thuis. Beide disciplines vind ik geweldig."



