Een bijzondere ontknoping dinsdag bij de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee. Schaatser Jordy Harink won na een fotofinish van Daan Gelling. Sven Kramer keek vol spanning toe.

Schaatsicoon Kramer deelt de spannende ontknoping op zijn Instagram Story. Harink en Gelling leken bijna tegelijkertijd over de eindstreep te komen. In zijn poging om nog als eerste over de finish te komen kwam de schaatser van Team Essent zelfs bijna ten val. Uiteindelijk bleef hij Gelling een honderdste van een seconde voor.

Dat zorgde voor een hoop ontlading bij het hele team, inclusief directeur Kramer. De 30-jarige Harink stond al drie keer eerder op het podium bij de Alternatieve Elfstedentocht: in 2023 werd hij tweede, in 2019 en 2020 derde. Ronald Haasjes eindigde als derde.

Voor Gelling heeft de ontknoping een extra zure nasmaak. Vorige week woensdag eindigde de marathonschaatser ook als tweede, tijdens de sprint op de Weissensee, net achter Christian Haagjes. Een dag later leek hij met de eerste plek aan de haal te gaan tijdens de Aart Koopmans Memorial, maar na bestudering van de fotofinish bleek hij toch derde, achter Harink en Luc ter Haar.

Blessure Harm Visser

Harm Visser, die afgelopen zaterdag de Nederlandse titel op natuurijs won, kon de tocht niet uitrijden. Een schaatser die voor Visser reed, ging onderuit en zette bij die val zijn schaats in het been van Visser. Daarbij zou een pees zijn geraakt.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege naar Anne Tauber (30), die daarmee voor de tweede keer in haar loopbaan de Alternatieve Elfstedentocht op haar naam bracht. Tauber bleef Veerle van Koppen en Anna Marit Sybrandi voor. Tauber won de tocht ook in 2018.

Vorig jaar ging de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee niet door vanwege zacht weer.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.