Het schaatsseizoen is bijna ten einde, maar rustig zal het in 'het wereldje' de komende tijd niet worden. Een aantal schaatsers heeft bekendgemaakt naar een ander team te verkassen en daar komen er waarschijnlijk nog meer bij. En het is de vraag of Jutta Leerdam doorgaat in de sport. Haar beslising heeft ook gevolgen voor andere collega's.

Leerdam begon in 2024 na haar vertrek bij het team dat nu Essent heet een eigen ploeg. Daar zitten naast Leerdam ook andere schaatsers bij. Kai Verbij is een van hen. De voormalig wereldkampioen sprint maakt onderdeel uit van Team KaFra, maar het is de vraag voor hoe lang dat nog het geval is.

Toekomst van Jutta Leerdam

Het zal ongetwijfeld afhangen van Leerdams toekomst. De olympisch kampioene weet nog niet of ze doorgaat in de sport. Als zij besluit te stoppen, heeft dat uiteraard ook gevolgen voor de andere schaatsers. In Sportnieuws.nl Dromen van Goud gaat Marianne Timmer dieper in op de situatie.

In gesprek met Sportnieuws.nl gaf Verbij tijdens de NK sprint aan dat hij mogelijk op zoek moet naar een nieuwe ploeg. Dat vindt Timmer een teken aan de wand. "Dat zou ook betekenen dat zij helemaal gaat stoppen. Het zijn wel voortekenen dat het stopt", voorspelt Timmer de toekomst van Leerdam.

Verbij gaat wel gewoon door, hoopt Timmer. De ex-topschaatsster denkt wel te weten waar hij eventueel terecht kan. "Team IKO-X2O. Bij Jac Orie (Essent) heeft hij al gezeten, Team Reggeborgh zit al redelijk vol. Er zijn constant onderhandelingen, er wordt getrokken aan de sporters. Er is heel veel aan de hand achter de coulissen."

Het zou niet de eerste opmerkelijke transfer zijn. Merijn Scheperkamp verlaat Team Essent namelijk voor Team Reggeborgh. Die ploeg van Gerard van Velde verwelkomde ook Kayo Vos van Team IKO-X20, maar raakte ook Louis Hollaar kwijt. Hij ging juist naar Essent. Timmer weet dat er nog meer in het vat zit. "Er wordt nog veel meer aan sporters getrokken. Dus ik zou zeggen: Team IKO en Kai Verbij." Hij zou dan onder meer ploeggenoot worden van Joy Beune, Sebas Diniz, Stijn van de Bunt, Pien Hersman en Dai Dai N'tab.

De 31-jarige Verbij werd in 2017 wereldkampioen sprint. Daarnaast won hij tweemaal goud op de WK afstanden op de 1000 meter. Dat aantal behaalde hij ook op de teamsprint. Nadat hij in 2024 vertrek bij zijn toenmalige ploeg Jumbo-Visma (nu Essent) reed hij maandenlang geen rondjes op het ijs. Vervolgens sloot hij aan bij de Nederlandse coach Johan de Wit en vervolgens bij het team rondom Leerdam.