De clash tussen Jenning de Boo en Jordan Stolz op de olympische 500 meter is gewonnen door de Amerikaan. In Nederland beseffen we inmiddels wel dat Stolz een van de allergrootste schaatsers ooit aan het worden is. Hoe kijken ze elders tegen zijn zege aan?

De Boo heeft op de Olympische Spelen op de 500 meter zijn tweede zilveren medaille veroverd. De 22-jarige schaatser moest in het Milano Speed Skating Stadium met 33,88 het goud laten aan topfavoriet Jordan Stolz uit de Verenigde Staten. Die won in 33,77. Laurent Dubreuil uit Canada eindigde met 34,26 als derde. Sebas Diniz werd met 34,46 vijfde. Joep Wennemars eindigde met 34,89 op de 21e plaats.

Twee uit twee

Het Amerikaanse NBC schrijft: "Stolz staat op twee uit twee bij deze Winterspelen. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Woensdag won hij de 1000 meter in een olympisch record en vandaag reed hij wederom een gouden record. En dat op de 500 meter, de afstand waarvan vooraf werd gedacht dat de concurrentie hem het dichtst op de hielen zit."

Marge

Ook Sports Illustrated zoomt een beetje uit en beseft dat Stolz wel een hele speciale schaatser is. "Hij schaatst zijn weg naar de geschiedenis. Hij liet een verschroeiende snelheid zien op het ijs te Milan. Na 100 meter had hij de vijfde tussentijd neergezet. Daarna zette hij zijn jets aan voor de slotronde. Hij won met de grootste marge op de nummer twee sinds 1984. Hij is de eerste Amerikaan met twee gouden plakken op dezelfde Spelen sinds Eric Heiden in 1980. Ze zijn de enige mannen ooit die deze twee afstanden wonnen op dezelfde Spelen."

Held

The New York Times pakt uit met ronkende woorden: "De Verenigde Staten heeft heel hard een held nodig bij deze Olympische Winterspelen. Schaatser Jordan Stolz leverde. De 21-jarige won zijn tweede gouden plan en hij schreef daarmee met hoofdletters zijn naam op in het olympisch boek. En dat terwijl dit als zijn zwakste afstand wordt gezien."