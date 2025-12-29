Chris Huizinga heeft zijn ticket voor de Olympische Spelen al binnen, maar de topschaatsster wil op nog een afstand rijden in Milaan. Verrassend genoeg heeft hij zijn zinnen gezet op een ticket voor de mass start, een onderdeel dat hij al twee jaar niet meer heeft gereden.

Huizinga is er in ieder geval bij op de Olympische Spelen in Italië. Hij pakte een tweede plek tijdens de vijf kilometer op het olympisch kwalificatietoernooi en mag daarom op die afstand naar het toernooi in februari. Voor de vijf kilometer wisten ook Stijn van de Bunt en Marcel Bosker zichzelf te plaatsen. Huizinga hoopt naast de vijf kilometer stiekem op nog een aanwijsplek voor een andere afstand.

Mass start

Voor Huizinga is er zeker de hoop op een aanwijsplek bij de mass start. In de NOS Schaatspodcast vertelt hij over zijn ervaring in het inlinen en het rijden van marathons. "Ik denk dat ik dat goed kan aanvullen. Je hoeft mij het spelletje in ieder geval niet uit te leggen. Dat past bij mij", vertelt een zelfverzekerde Huizinga over de plekken die nog te verdelen zijn op de mass start. De specialist in de lange afstanden reed twee jaar geleden voor het laatst een mass start, maar hoopt dus alsnog op die afstand van start te kunnen gaan op de spelen.

Nederland zal op de Olympische Spelen twee schaatsers mogen afvaardigen voor de mass start. Één van die twee lijkt Jorrit Bergsma te gaan worden. De Nederlander is al geplaatst voor het toernooi via de tien kilometer, maar de verwachting is dat hij het meeste kans maakt op de aanwijsplek. Bergsma won dit seizoen al twee World Cups bij de mass start. Zijn partner op het onderdeel was dit seizoen vaak Bart Hoolwerf, maar Huizinga aast dus ook op die positie.

Erben Wennemars

Tafelgenoot Erben Wennemars is het 'eigenlijk wel eens' met de suggestie van Huizinga over de mass start. De oud-topschaatsster wijst ook naar Jordan Stolz die de mass start waarschijnlijk zal gaan rijden, waardoor Nederland volgens hem meer heeft aan 'twee aanvallers'. "Slopen die handel", luidt het advies van Wennemars en hij ziet daarin dus een rol voor Huizinga weggelegd.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.