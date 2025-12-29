Stijn van de Bunt verraste zondag de Nederlandse schaatsfans met een geweldige tijd tijdens de 10 kilometer op het olympisch kwalificatietoernooi. De Nederlander gaat op twee afstanden naar de Olympische Spelen en Erben Wennemars is heel enthousiast. De oud-topschaatser noemt de prestatie van Van de Bunt zelfs groter dan het baanrecord van Femke Kok.

Van de Bunt is de laatste weken in een uitstekende vorm en liet dat ook zien op het OKT. De vijf kilometer was al een prooi voor het Nederlandse talent. Van de Bunt pakte daar de snelste tijd en was zodoende al zeker van een olympisch ticket. Op de tien kilometer deed hij daar nog een schepje bovenop. Van de Bunt reed de zevende snelste tijd ooit in Thialf en had met 12:36.35 bijna het baanrecord van Patrick Roest te pakken. De schaatser uit Lopik mag in ieder geval ook op de tien kilometer deelnemen tijdens de Olympische Spelen in februari.

Erben Wennemars

In de NOS Schaatspodcast wordt het baanrecord van Femke Kok aangestipt als hoogtepunt van de zondag, maar daar is oud-topschaatser Wennemars het niet mee eens. Hij was meer onder de indruk van Van de Bunt. "Ik denk dat Kok nog harder kan. Het wereldrecord is 36.09 en dan is het baanrecord in Thialf eigenlijk te langzaam", geeft de oud-topschaatser aan over 'fenomeen' Van de Bunt. "De prestatie van de dag is Van de Bunt die het Nederlands record naderde op de tien kilometer. Het is echt een verrassing hoe ongelofelijk goed die jonge heeft gereden hier."

Chris Huizinga reed net als Van de Bunt die tien kilometer. De schaatser uit Lopik reed voor hem en zijn tijd was dan ook al duidelijk toen Huizinga het ijs op moest. Hij vertelt dat hij 'de tijd van Van de Bunt al had laten lopen' voordat hij überhaupt de tien kilometer inging. Huizinga had voor plek één drie seconden van zijn persoonlijke record af moeten halen, dus focuste hij zich op plek twee. Voor die positie kwam hij uiteindelijk te kort. Jorrit Bergsma eindigde als tweede achter Van de Bunt en Marcel Bosker werd derde. Huizinga eindigde als nummer vier.

