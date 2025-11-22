Jenning de Boo is niet helemaal tevreden met zijn tweede plaats op de 500 meter bij de World Cup schaatsen in Calgary. De schaatser noteerde 34,02, maar denkt dat er een "dikke 33'er" in gezeten had. Met name de start werkte volgens hem in zijn nadeel.

De Boo was niet blij met zijn opening. "Dat was verre van perfect. Die valse start helpt niet mee en deze starter wacht best lang met schieten. Dat heeft niet in mijn voordeel gewerkt", vertelde hij na afloop aan de NOS. De eerste start werd afgeblazen vanwege een valse start van de Nederlander.

De Boo geeft dan ook aan dat het voor hem in zo'n situatie moeilijk is om niet te bewegen. "Je wilt heel graag weg en moet dan echt muisstil blijven staan, terwijl je daarna zo explosief mogelijk moet zijn. Dus het contrast is super groot en dan zit zo'n valse start in een klein hoekje."

'Had kunnen winnen'

Hoewel De Boo met zijn tijd (34,02) tweede werd, was hij niet tevreden toen hij zijn tijd op het scorebord zag staan. "Er had vandaag een 33 in gezeten", vertelde hij. "Ik had vandaag echt wel kunnen winnen, maar dat heb ik niet gedaan."

De Boo hoopt dat zondag dan ook recht te zetten. Vorige week eindigde hij zaterdag als tiende, deze week reed hij stukken beter. "Dat is een voorteken", grapt hij. De schaatser aast dan ook op een "dikke 33'er" zondag.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?