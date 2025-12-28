Voor de topschaatsers is er bijna niets belangrijker dan het OKT en dus doet iedereen er alles aan om een zo snel mogelijke tijd te rijden. Stefan Westenbroek zorgde daarom ook juist voor een opvallend moment, want hij offerde zijn eigen race op om Jenning de Boo niet te hinderen. Schaatsicoon Marianne Timmer vond dat een hele sportieve actie.

Westenbroek reed op de eerste 500 meter tegen teamgenoot De Boo en maakte in de eerste bocht een flink misslag waardoor hij op de kruising flink wat snelheid miste. De sprinter besloot daarop om zijn race te laten lopen en vooral de wereldkampioen niet in de weg te rijden.

'Dit was de enige oplossing'

Timmer vond dat de goede keuze, zo vertelt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Hij had een mega mispeer en je wil ook niet ongelukken maken op de kruising. Dus ik vond dat zeker wel een heel sportief gebaar. Zijn snelheid was in één keer helemaal weg en Jenning die kwam heel hard op hem af. Ik denk dat dit de enige oplossing was."

"Hij had die eerste rit ook geen zoden aan de dijk gezet, want die misslag was gewoon veel te groot. Dan kan je maar beter het zekere voor het onzekere kiezen en alles zetten op de tweede 500 meter. Helaas was dat niet genoeg, maar ik vond het zeker een hele sportieve oplossing."

'Dan ga je de ander niet hinderen'

Westenbroek reed uiteindelijk de vierde tijd van allemaal in de tweede omloop en greep daarmee naast een olympisch ticket, maar Timmer wil niets weten van de opmerking dat hij 'te lief' is geweest. "Nee, je gaat uit van zoals je zelf ook behandeld wil worden. Dus stel dat je zelf in die situatie zou zitten en je ziet dat je het zelf niet gaat halen, dan ga je niet de ander hinderen. Sommige sporters zullen dat misschien anders doen. Ik heb dat hier en daar wel eens meegemaakt."

De Boo pakt olympisch ticket

De Boo reed ondanks de sportieve actie van zijn teamgenoot niet de snelste tijd op de eerste omloop. Hij herstelde zich echter met een fantastische tijd op de 500 meter en is daardoor alsnog zeker van de Spelen.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.