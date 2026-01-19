De World Cup in Inzell is de laatste kans voor de topschaatsers om aan hun vorm te werken richting de Olympische Spelen. Van 23 tot en met 25 januari is de Max Aicher Arena in zuidoost Duitsland het decor voor de vijfde World Cup van het seizoen, bijna alle Nederlandse toppers doen mee. Check hier het programma.

Anna Boersma is de enige Nederlandse olympiër die ervoor koos om de EK afstanden te rijden vorige week en dus komend weekend de laatste World Cup in Inzell over te slaan. Alle andere rijders van TeamNL kozen voor een andere route richting Milaan en gingen na het OKT trainen, op hoogtestage en naar de zon om het lichaam beter voor te bereiden op wat komen staat. Namen als Femke Kok, Jutta Leerdam, Jenning de Boo, Kjeld Nuis en Joy Beune zullen hun laatste échte wedstrijden rijden in Inzell, voordat begin februari de Winterspelen zijn.

Geen ploegenachtervolging

Pech voor de schaatsbondscoach is dat er in Inzell geen ploegenachtervolging wordt gereden. Alleen de teamsprint staat qua teamonderdelen op het programma. Dus kan olympisch trio Chris Huizinga-Marcel Bosker-Stijn van de Bunt weer geen wedstrijd op internationaal niveau rijden en zo hun vorm en samenwerking testen. Bosker werd speciaal voor de team pursuit aangewezen, ten koste van Tim Prins. Dat leverde een enorme rel op. Het nieuwe drietal voor de Spelen moet het dus hebben van trainingen in de laatste weken voor Milaan.

Dubbele omloop 500 meter

In Milaan mag dan de 500 meter een enkele afstand zijn, in Inzell wordt er weer 'gewoon' twee keer gereden op de kortste sprintafstand. Jenning de Boo is bijvoorbeeld vaak in zijn tweede omloop het snelst, maar zal aan zijn vorm over een enkele 500 meter moeten werken dus.

Programma World Cup Inzell

Vrijdag 23 januari



13.40 uur: start B-groep, met 500 meters en 1500 meters



A-groep

18.30 uur: 500 meter vrouwen (1)

18.58 uur: 500 meter mannen (1)

19.37 uur: 1500 meter vrouwen

20.17 uur: 1500 meter mannen

Zaterdag 24 januari



09.10 uur: start B-groep, met 1000 meters, 3000 meter vrouwen en 5000 meter mannen



A-groep

14.30 uur: 1000 meter vrouwen

15.03 uur: 1000 meter mannen

15.56 uur: 3000 meter vrouwen

16.52 uur: 5000 meter mannen

Zondag 25 januari



10.50 uur: start B-groep, met 500 meters en mass starts



A-groep

14.00 uur: 500 meter vrouwen (2)

14.28 uur: 500 meter mannen (2)

15.21 uur: mass start vrouwen

15.42 uur: mass start mannen

16.20 uur: teamsprint vrouwen

16.40 uur: teamsprint mannen

