Schaatser Jenning de Boo heeft een spannend seizoen voor de boeg, waarin hij zijn grote droom wil waarmaken: een olympische medaille op de Winterspelen van Milaan. Daarvoor zet hij alles op alles. 'Ik merk dat ik daar heel slecht tegen kan.'

De Boo opent zijn seizoen zaterdag op het NK Clubs met een 1500 meter. De focus ligt daarna op de 500 en 1000 meter waarop hij op de Spelen van Milaan wil strijden om de titels. "Ik probeer de afgelopen twee jaar te zien als voorbereiding op het olympisch seizoen, qua zenuwen en qua druk", zegt de 21-jarige schaatser van Reggeborgh. "Dit worden hopelijk mijn eerste Spelen. Daar droomt iedere sporter van en dat is ook mijn droom."

De Boo keek op de teampresentatie in Rijssen vooruit op zijn 'uitstapje'. "Ik rij altijd als eerste race een 1500 meter, dan hoop ik dat al die 1000 meters de rest van het jaar alleen maar meevallen."

Emmertje

De regerend wereldkampioen op de 500 meter besprak met teamgenoten hoe hij zijn race moet aanpakken. "Die durven mij hun tactiek wel te vertellen, want ik ben toch geen concurrent", zegt de sprinter die in het derde rondje diep moet gaan. "Daar kijk ik zeker niet naar uit. Ik denk dat de fysio wel weer klaarstaat met een emmertje."

De Boo kwam in de afgelopen twee seizoenen op als een komeet. Hij veroverde Nederlandse titels en records en dook als eerste Nederlandse schaatser onder de 34 seconden op de 500 meter. Hij sloot het jaar af door in Hamar als tweede Nederlander ooit de wereldtitel op de 500 meter te veroveren.

Voorbereiding

De voorbereiding op zijn eerste olympische seizoen is niet anders geweest dan vorig jaar. "We doen wat op het schema staat, maar dat deden we vorig jaar ook", zegt De Boo, al bemerkt hij ook verschillen. "Ik merk dat ik er heel slecht tegen kan als anderen trainen en ik niet. Dat is dit seizoen extremer dan het jaar hiervoor." Zo moest hij op trainingskamp in Calpe even een training overslaan omdat hij een pijntje had. "Dan zie je hoe iedereen tot het gaatje gaat en wil je daar ook staan. Als jij dan aan de zijlijn je oefeningen mag doen, voel je je echt een huppelkutje."

Onnodig zenuwachtig wil De Boo echter nog niet worden, al heeft hij genoeg verhalen over het OKT gehoord die niet geruststellend zijn. "Mensen zeggen vaak dat ze nog zenuwachtiger zijn voor het OKT dan voor de Spelen", zegt hij over het Nederlandse kwalificatietoernooi eind december. Maar hij kent zichzelf ook. "Ik ben zenuwachtig op de juiste momenten en daardoor presteer ik ook op de juiste momenten."