Terwijl we in Nederland steeds verder de winter achter ons laten, zetten onze nationale schaatshelden steeds verdere stappen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat gebeurt niet op het ijs, maar op het asfalt. Joep Wennemars van Team Essent klom op de wielerfiets voor een ritje met een Belgische profrenner.

De 23-jarige Wennemars kende een bewogen schaatsseizoen. Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in december hield hij huis door drie tickets te bemachtigen voor de Spelen in Milaan. Daar mocht hij meedoen op de 500, 1000 en 1500 meter. Zijn verhaal is bekend. Op zijn eerste afstand werd Wennemars gehinderd, waardoor hij een kans op eremetaal in rook op zag gaan.

Op de 500 meter lukte het hem niet sportieve revanche te nemen. Dat lukte hem wel aardig op de schaatsmijl. Wennemars reed onder het olympisch record van Kjeld Nuis in 2022. Het zorgde voor dolle vreugde bij zijn vader Erben op de tribune. Helaas voor Wennemars junior gingen vervolgens Nuis, Jordan Stolz en Zhongyan Ning nóg rapper.

Vakantie

Op de WK sprint in Thialf piste Wennemars ook net buiten de pot. Hij werd vierde tussen het sprintgeweld van Jenning de Boo, Stolz en Ning. Het verschil met het brons was slechts 0.210 punten. Dus was het tijd voor Wennemars om even zijn zinnen te verzetten. Dat deed hij met vriendin Suzanne Schulting, die ook niet kon terugkijken op een geslaagde Olympische Winterspelen.

Het schaatskoppel van Team Essent toog naar Zuid-Afrika voor een bijzondere reis. Ze bezochten Kaapstad en gingen naar de iconische Tafelberg.

Joep Wennemars maakt kilometers met Thibau Nys

Na de vakantie gaat voorzichtig de blik naar het nieuwe schaatsjaar. Dat doet hij op de fiets. Dinsdag wist hij de Belg Thibau Nys van Lidl-Trek te strikken voor een trainingsritje. Of zoals Wennemars zegt: "Fietsles gehad vandaag." Maar ook Nys' vader Sven, een van de beste veldrijders aller tijden, maakte deel uit van het fietsgroepje.

De 23-jarige Nys, wiens vriendin de Nederlandse Anna Eikendal is, is herstellende van een knieoperatie. De Belg moest het voorjaar aan zich voorbij laten gaan en mist ook de Giro d'Italia. De verwachting is dat hij in juni zijn rentree maakt.