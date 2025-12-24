Voor Joep Wennemars was 2025 het jaar van zijn definitieve doorbraak. De topschaatser pakte in maart bij de WK afstanden het goud op de 1000 meter en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Erben. Dat moment mag dan ook niet ontbreken in de eindejaarsspecial van de Sportnieuws.nl-podcast van Ellen Hoog en Naomi van As.

De twee voormalig tophockeysters bespreken de mooiste sportmomenten van 2025 en daar hoort de verrassende titel van de zoon van voormalig wereldtopper Erben natuurlijk ook bij. “Hoe leuk is dat?”, begint Van As. “Het mooie aan dat verhaal is natuurlijk dat hij in de voetsporen treedt van zijn vader. Dat lijkt me als familie zo bijzonder.” Erben pakte in 2003 en 2004 de wereldtitel op dezelfde afstand als Joep.

De oud-hockeyster kan zich goed verplaatsen in Wennemars senior: "Je hoopt natuurlijk dat ze een beetje motoriek meekrijgen en ook een soort drive in zich hebben om iets te gaan doen wat ze heel leuk vinden. Hij heeft dat gevonden, in dit geval is dat schaatsen en hij is er ook nog eens heel erg goed in.”

Van As moest door de titel van Wennemars ook terugdenken aan een bijzonder moment: “Ik kan me nog de beelden herinneren dat Erben afscheid nam op Thialf en dat Joep de ereronde mee ging schaatsen. Het was echt zo'n klein jochie en dan was ‘ie aan het overstappen in de bocht. Daar werd hij ook geïnterviewd dat hij het heel leuk vond.”

Emoties bij Erben Wennemars

Die kleine jongen groeide dit jaar dus uit tot wereldkampioen en Van As vond het ook mooi om de emotie bij vader Erben te zien na de gouden race van zijn zoon: “Hij stond aan de desk bij de NOS en ging er helemaal een soort van analyse van die race op loslaten. Dat er werd gezegd: Erben, laat het heel even los, wat voel je? Hij was natuurlijk helemaal geëmotioneerd en blij.”

“Een trotse vader en ook een trotse vriendin natuurlijk”, begint Hoog nog over Suzanne Schulting, de vriendin van Wennemars junior. “Die had ook een gouden medaille gehaald daar met het team. Die was ook helemaal uitzinnig. Mooie beelden waren dat.”

OKT

Wennemars zal hopen om in februari iets te doen dat zijn vader nooit lukte: een olympische medaille pakken. Allereerst zal hij zich bij het OKT wel nog moeten zien te plaatsen en dat belooft nog een flinke uitdaging te worden. De voorbereiding van Wennemars verliep door een liesblessure tenslotte allesbehalve vlekkeloos.

Beluister de podcast

In de eindejaarsspecial van hun podcast voor Sportnieuws.nl blikken ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As terug op de mooiste momenten van het afgelopen sportjaar, blikken ze vooruit op 2026 én bespreken ze hun favoriete Nederlandse topsportkoppels. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.