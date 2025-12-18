De Nederlandse topschaatsers doen er alles aan om op dit moment zo fit mogelijk te zijn, zodat zij volgende week kunnen pieken op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Voor Joep Wennemars gaat de voorbereiding iets minder soepel. Hij kampt met een blessure.

Wennemars liep de blessure op bij de World Cup in Heerenveen. Hij gaf in Hamar nog acte de présence bij de wereldbeker in Hamar, maar maakte bewust zijn rit niet af. De 23-jarige sprinter deed het enkel om de punten binnen te halen voor Nederland. "Ik was liever thuis gebleven", zegt hij tegen Sportnieuws.nl. "Maar dat is de plicht die ik voldoe voor ons land, daar heb ik ook geen spijt van."

Wennemars heeft last van zijn lies, een blessure waar hij al eerder last van had. "Het speelde nu weer op. Ik denk dat we heel goed hebben gehandeld: voordat het echt uit de hand liep, zijn we afgehaakt. En ik heb wel het gevoel dat het nu herstellende is."

'Wel vervend dat ik daar mee bezig ben'

En hoe staat hij er nu voor, met nog een dikke week tot het OKT? "Best wel goed. Ik ben best wel tevreden met hoe het is gelopen sinds de wereldbeker in Heerenveen. Mijn blessure lijkt de goede kant op te gaan. Het is wel vervelend dat ik daar nu mee bezig moet zijn. Maar op dit punt, zo kort op het OKT, neem je dingen gewoon zoals ze zijn. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen."

Pijnstillers

Als ik volgende week een paar dagen weinig tot geen last heb, is er niets aan de hand. Als ik adrenaline in mijn lichaam heb zitten en warm ben en desnoods een of twee pijnstillers neem, dan moet het onder controle zijn. En als het niet zo is, dan maar met pijn. Het is erop of eronder."

Het kwalificatietoernooi duurt van 26 tot en met 30 december. Wennemars zal zich willen plaatsen voor de 1000 meter, waar hij regerend wereldkampioen is, en als extraatjes op de 500 en 1500 meter. Terugkijkend op de World Cups gaat hij met een goed gevoel naar het OKT toe. "Ik ben heel erg blij met de stabiele resultaten die ik heb behaald. Niks op aan te merken wat dat betreft."

Hij benadrukt nog eens geen zorgen te hebben over zijn lies. "Nee, je moet het gewoon gaan doen. Je hebt er ook niks aan om erover te gaan piekeren of je verkouden wordt. De wedstrijd is volgende week en je moet het doen met hoe je er dan voor staat."

Opmerking van Kjeld Nuis

Als het aan Kjeld Nuis had gelegen, kregen de beste Nederlandse schaatsers een ticket voor de Olympische Spelen. De ervaren rijder noemde daarbij Jenning de Boo, Femke Kok en Joy Beune, maar Wennemars past ook wel in dat rijtje. Maar hij vond dat de opmerking van Nuis te laat kwam: "Volgens mij is het voor elke schaatser heel erg duidelijk dat wij op het OKT moeten pieken, en in mijn optiek heeft het dan niet heel veel zin om dan nu nog dat balletje op te gooien. Iedereen weet nu eenmaal dat het OKT bestaat zoals het bestaat."

