Voor een topsporter is herstel cruciaal. Dat weet ook schaatser Jenning de Boo. Hij deelt zijn geheimen die hem helpen om fit te blijven tijdens het schaatsseizoen. Eén daarvan is wel heel opmerkelijk.

De Olympische Spelen zijn achter de rug, maar voor De Boo zit het schaatsseizoen er nog niet op. Na zijn zilveren medailles op de 500 en 1000 meter in Milaan, hoopt hij zich in Thialf tot wereldkampioen sprint te kunnen kronen. Na de eerste dag ligt hij op koers voor de overwinning. Hij was donderdag de snelste op de eerste omlopen en reed zelfs een baanrecord op de 500 meter.

'Musthaves'

Vrijdag staan de tweede omlopen van de sprintafstanden op het programma en dus moet de schaatser van Team Reggeborgh weer helemaal hersteld zijn. In een video op TikTok deelt hij zijn musthaves die hem helpen om fit te blijven.

Hij luistert graag naar muziek om tot rust te komen, maar speelt ook veel spelletjes. Hij heeft daarom speelkaarten en een playstationcontroller in zijn tas. "Het is even ontspannen en alles is niet zo serieus. Even grappen met mijn maten", zegt hij daarover. "Ook al ben ik er niet heel goed in, is het gewoon lachen met die gasten. Een beetje klooien."

Daarnaast maakt hij gebruik van een smartring. "Deze monitort mijn slaap", vertelt de 22-jarige. "Slaap is natuurlijk een van de belangrijkste dingen voor het herstel, dus deze is essentieel denk ik."

Broodje kroket

Ook voeding is belangrijk en daarom heeft hij altijd een eiwitshake in zijn tas. Maar dan wordt hem plots nog iets anders aangereikt: een broodje kroket. Daar houdt De Boo ook wel van. "Niet per se een van mijn essentials, maar misschien wel een van de lekkerste die je vandaag hebt meegenomen", geeft hij toe met een lach. "Ik heb er oprecht wel heel veel zin in nu."

WK sprint

Op het WK sprint is meteen goed te zien welke schaatsers goed hersteld zijn van de Spelen. Jordan Stolz, de grote concurrent van De Boo, gaf donderdag in Heerenveen aan dat hij wel vermoeid was. Hij besloot om wat af te vallen voor het toernooi, omdat hij ook de WK allround rijdt. "Dat is belangrijk voor de 10.000 meter. Maar het is nu een klein nadeel, want het kost wel energie", zei de Amerikaan bij NOS.