Topschaatser deelt details over 'best gevaarlijke' hobby: 'Dagenlang helemaal verzuurd'

De Amerikaanse topschaatser Jordan Stolz kan gruwelijk hard rijden. Dat bewijzen zijn meerdere wereldtitels uit het verleden en drie overall World Cup-titels van afgelopen seizoen wel. Maar tussen al het sprintgeweld door vindt de sensatie nog tijd voor een 'best gevaarlijke' hobby.

Ter voorbereiding op de Olympische Spelen in 2026 verruilt Stolz zijn thuisbasis Milwaukee voor het koudere Alaska. "Dat maakt trainen veel makkelijker. Bovendien is het daar rustig, zonder afleiding", zegt de Amerikaan in de nieuwste Schaats Inside. Stolz zal zijn traject richting Milaan er in juni of juli starten voor een kort trainingskamp.

Tijd voor andere hobby's

Stolz zal in Alaska geen schaatsen onderbinden. De 20-jarige Amerikaan brengt veel tijd door op de fiets, maar maakt ook tijd vrij om te vissen. "Dat is voor mij echt ontspanning. Je zit een paar uur op het water, denkt na over van alles en geniet van de natuur", aldus Stolz. "Tegelijkertijd ben ik in mijn hoofd vaak al bezig met trainen en plannen. Het helpt om dingen op een rijtje te zetten", verzekert hij.

Stolz vist op forel, zalm en heilbot. Met name dat laatste is volgens hem 'het meest intens'. "Dan moet je de oceaan op en dat kan best gevaarlijk zijn. Een keer ving ik een heilbot van zo’n 60 kilo. Ik was 12 en het duurde 45 minuten om hem binnen te halen. Mijn armen waren dagenlang helemaal verzuurd", blikt hij terug.

Olympische voorbereiding

Ook op de fiets schuwt Stolz het vuile werk niet. "Soms over gravelwegen waar nog sneeuw ligt. Ik klim tot ongeveer 1.200 meter hoogte", zegt hij. "Dat maakt het extra zwaar, zeker als de losse stenen wegglijden onder je wielen." Er is één specifieke klim waar de winnaar in Stolz naar boven komt. "Elk jaar probeer ik daar sneller te worden. Tot nu toe lukt dat steeds. Hopelijk dit jaar weer."

Na Alaska keert hij terug naar Milwaukee, om weer op het ijs te beginnen. Daarna gaat hij met Team Albert Heijn Zaanlander op trainingskamp naar Tenerife. Alles met het doel om zo goed mogelijk op de Spelen te verschijnen. "Ik kan niet zeggen dat ik alleen maar tevreden zal zijn met drie gouden medailles, maar ik ga er wel voor. Ik ga proberen om de sterkste daar te zijn."

Podcast met Jordan Stolz

