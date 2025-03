Topschaatser Jordan Stolz zoekt oorzaak voor flinke teleurstelling: 'Moeilijk als je voor het eerst in deze situatie zit'

Jordan Stolz was bijna het hele seizoen onverslaanbaar, maar tijdens de WK afstanden ging hij met precies nul gouden plakken naar huis. Dat houdt de Amerikaan (20) natuurlijk bezig, maar een oorzaak vinden is makkelijker gezegd dan gedaan.

Stolz won alles tijdens de eerste World Cups, maar richting het einde van het seizoen ging het ietsje minder. De veelwinnaar op de 500, 1000 en 1500 meter werd flink ziek en presteerde tijdens de laatste wedstrijden in Polen en Heerenveen een stuk minder. Tijdens de WK in Hamar pakte hij twee keer zilver een eenmaal brons.

Als hem in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside wordt gevraagd of hij misschien betere keuzes had moeten maken, vindt hij dat maar lastig om te beantwoorden. "Dat zou je kunnen zeggen. Misschien had ik Polen over moeten slaan en moeten trainen. Maar ik dacht ook: als ik wedstrijden rij, raak ik weer in vorm. Dat hielp ook."

Geen spijt van race in Heerenveen

Vervolgens startte hij wel in Heerenveen tijdens de afsluitende World Cup, maar dat werd geen groot succes. Toch geeft hij geen spijt van zijn deelname. "Als je Heerenveen vergelijkt met de WK, was ik op de WK veel beter. De twee weken rusten en pieken hielpen. Maar als ik niet om de World Cup zou geven, had ik een beter plan kunnen maken om de WK te winnen."

Betere planning

Kort daarvoor gaf Stolz al toe dat zijn planning misschien beter had gekund. "Maar het is ook zo moeilijk om te bepalen wat je moet doen als je voor het eerst in zo'n situatie zit. Je weet niet wat er in je lichaam allemaal veranderd (als je ziek wordt, red.). Dus dan is het lastig om een keuze te maken. Ik voelde me nog vrij sterk vergeleken met de rest, want aan het begin van het seizoen had ik een voorsprong. Dus ik dacht: als ik dit doe, dan ben ik hopelijk goed genoeg om te winnen op de WK afstanden. Dat werkte alsnog bijna."

Beluister hier de podcast met Jordan Stolz

In een exclusieve aflevering schuift Jordan Stolz aan bij de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. De Amerikaanse schaatssensatie gaat in op zijn succesvolle seizoen waarin hij nagenoeg onklopbaar was, maar op de WK afstanden zonder gouden medaille achterbleef. Daarnaast beantwoordt Stolz stellingen over onder meer Joep Wennemars, Jenning de Boo, Jutta Leerdam en Joy Beune.