Het schaatsseizoen is ten einde, maar de Nederlandse medaillewinnaars stonden dinsdag nog één keer in de spotlights. Jorrit Bergsma was een van hen en hij ging niet met lege handen naar huis. De 40-jarige kreeg namelijk een bijzonder cadeautje.

Dat kreeg hij na een bezoek aan het Kunstmuseum in Den Haag. Daar mochten alle medaillewinnaars van de Olympische en Paralympische Spelen zich melden voor een luxe diner. Op beide Spelen boekte TeamNL de beste resultaten ooit en dus mocht dat gevierd worden.

Een hoop grote namen waren dan ook aanwezig. Femke Kok, Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Xandra Velzeboer, Joy Beune, Marijke Groenewoud en Jens en Melle van 't Wout waren slechts enkele medaillewinnaars die aanschoven. Zij genoten van een diner en gingen dus met een vol buikje huiswaarts.

Bergsma kreeg zelfs nog een verrassing, zo blijkt uit beelden van TeamNL."Van wie heb je dit gekregen?'' klinkt het op Instagram richting de 40-jarige schaatser van Team AH Zaanlander. "Van de burgemeerster", antwoordt de man van goud en brons op de Spelen. De burgemeester is in dit geval Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag. Hij had immers een toepasselijk cadeau voor de schaatsgrootheid.

Bergsma kreeg immers een 'Haags matje', een deurmat die uiteraard een knipoog is naar het kapsel van de schaatser. Van een matje in het haar zijn ze in Den Haag ook niet vies, dus was het een treffend cadeau. "Deze krijgt een mooi plekje voor de deur", belooft Bergsma.

Goud en brons

Bergsma won op de Spelen van Milaan brons op de 10.000 meter, maar stuntte op de slotdag van de schaatswedstrijden met een gouden medaille. Hij schreef na een lange ontsnapping de mass start op zijn naam. Het was zijn tweede goud na zijn gewonnen 10.000 meter in 2014.

Vakantieplannen olympiërs

Overigens waren niet alle olympiërs bij het diner. Een aantal van hen geniet al van een welverdiende vakantie. Jutta Leerdam is op wintersport, terwijl Antoinette Rijpma-de Jong al beelden deelde vanaf de wielrenfiets. Andere medaillewinnaars gaan spoedig ook weg, want Joy Beune en Kjeld Nuis gaan eveneens op wintersport. Jenning de Boo vertrok woensdagochtend naar Zuid-Afrika en voor Femke Kok staan er de nodige stedentrips op het programma.