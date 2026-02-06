Het olympisch dorp is voor veel sporters de plek waar ze kunnen ontspannen na een harde training of wedstrijd op de Olympische Winterspelen. Iedereen doet daar iets anders om te ontspannen. Jorrit Bergsma onthult bijvoorbeeld dat Marijke Groenewoud een andere sport doet ter ontspanning.

In het olympisch dorp en het Team NL-huis komen de atleten elkaar veel tegen. Nederland deelt een gebouw met atleten uit België, Duistland, Canada, Zuid-Korea en Kazachstan. TeamNL heeft de bovenste verdieping van woontoren en daar zien de atleten dus ook wat een ander doet ter ontspanning. Zo ook Jorrit Bergsma, die een geheim talent van Marijke Groenewoud ontdekte. Zij blijkt ook goed te zijn in een andere sport.

Groenewoud is volgens Bergsma een niet onverdienstelijke darter. In gesprek met het AD vertelt hij dat TeamNL het 'goed voor elkaar heeft' en noemt hij het dartbord niet als een plek waar hij aan zijn ontspanning komt. "Dan kan je beter onze materiaalman of Groenewoud vragen, die heeft best wel een goede worp. Ik hoor zelf bij de mindere goden", vertelt Bergsma over het darten in het TeamNL-huis.

Marijke Groenewoud

Groenewoud kan ook wel wat ontspanning gebruiken tijdens de spelen, want zij heeft een van de drukste programma's van alle Nederlandse schaatsers. Ze begint haar spelen zaterdag al, dan gaat ze van start op de 3000 meter. Op dinsdag 17 februari start ze samen met Antoinette Rijpma-De Jong en Joy Beune op de ploegenachtervolging. Op vrijdag 20 februari is de 1500 meter voor Groenewoud aan de beurt en ten slotte schaatst ze zaterdag 21 februari de afstand waarbij ze het meest kans maakt op een medaille: de mass start.