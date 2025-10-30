Kai Verbij hoorde jarenlang tot de topsprinters van Nederland, maar plotseling verdween hij volledig van de radar. De 31-jarige schaatser trok zich een tijdje volledig terug en keert komend weekend op de NK afstanden weer terug op het hoogste podium. "Het voelde niet prettig om er een punt achter te zetten", vertelt Verbij in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud met voormalig topschaatsster Marianne Timmer.

Het gaat inmiddels 'vrij goed' met Verbij, maar de afgelopen jaren waren niet altijd even makkelijk voor hem. Hij vertrok in het voorjaar van 2024 bij het toenmalige Jumbo-Visma en verdween daarna ruim een jaar volledig van de radar. Tot in mei van dit jaar duidelijk werd dat de tweevoudig wereldkampioen op de 1000 meter zich samen met Ted Dalrymple aansloot bij Team Kafka, de ploeg van Jutta Leerdam. Verbij maakt komend weekend bij de NK afstanden zijn rentree voor het grote publiek.

Dat had flink wat voeten in aarde, want Verbij zat in 'een zoektocht naar zichzelf': "Ik zat in de situatie dat ik niet wist wat ik wou. Met name met schaatsen, maar ook qua toekomst voor mezelf. Van jongs af aan droomde ik om de beste te zijn in schaatsen. Dat is ook gelukt, alleen het kwam me ergens ook aanwaaien. Toen kwam er een punt dat het niet zo makkelijk meer ging en dan doe je extra je best, maar dat zorgt niet altijd voor de beste resultaten."

Beluister hieronder de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer en Kai Verbij.

Verbij twijfelde om te stoppen

Schaatsen werd een obsessie voor Verbij. "Ik was er buiten het ijs immens veel mee bezig. Filmpjes kijken, wat kan beter en wat niet? Ik wou in alles beter worden, waardoor je niet waardeert waar je staat. Schaatsen is het lekkerst als je het kan doen zonder na te denken. Zodra je beter wil worden, ga je nadenken en dan gaat het de verkeerde kant op. Je moet alles kunnen waarderen en ik kon dat niet helemaal."

De schaatser twijfelde zelfs of hij überhaupt nog door moest gaan. "Ik dacht van: ik heb mentaal rust nodig. Eigenlijk wou ik echt stoppen. Alleen het voelde nog als een open boek. Ik droomde zovaak over schaatsen. Het voelde niet prettig om er een punt achter te zetten."

'Ik heb een half jaar niets gedaan'

Verbij dacht dat de ingelaste pauze hem goed zou doen, maar dat viel vies tegen: "Mijn hoofd ging alle kanten op, omdat ik echt niet wist wat ik wilde. Ik dacht: in het jaar dat ik stop, komt die duidelijkheid, maar die kwam juist niet. Er was een fase dat ik elke keer wakker werd met: wat moet ik doen? Je hebt ineens veel tijd. Als atleet heb je ritme en wordt er een heel schema gemaakt. Ik kwam in de situatie waarin ik de vrijheid had om te doen wat ik wou, maar dat ben ik niet gewend. Het gaf wel duidelijkheid dat structuur en ritme goed voor mij is."

In die paar rustige maanden verloor Verbij echter een hoop krachten: "Ik heb een half jaar niets gedaan en toen zag ik dat ik drastisch achteruit ging. Ik keek af en toe in de spiegel en dacht: dit gaat de verkeerde kant op. Mijn spieren gingen weg, dat gaat echt heel snel." Hij besloot daarop om toch weer wat meer te gaan bewegen.

Realitycheck voor topschaatser

Een comeback lag echter nog niet in het verschiet. "Af en toe ging ik naar de gym of hardlopen, maar ik had geen behoefte om naar Heerenveen te gaan om te schaatsen. Toen begon het seizoen en zag je de tijden, toen dacht ik: poeh, als ik het nog een kans wil geven, moet ik nu iets proberen", aldus Verbij.

Verbij zocht contact met coach Johan de Wit, die jarenlang de bondscoach was van de Japanse schaatsers. "Hij heeft die band met Japan en ik ben half Japans dus het voelde als: misschien begrijpt hij mij", legt de schaatser met een Japanse moeder uit. De Wit hielp hem met fit worden, maar simpel was dat niet: "Ik kwam er snel achter dat ik ruim ondertraind was. Dus ik kon de arbeid niet aan. Ik moest met Kim Min-Seok trainen en dat is een goede schaatser, dat was wel een realitycheck."

'Realistisch' vuur brandt weer

Verbij twijfelde er lange tijd aan of hij nog wel op zijn oude niveau kon komen. "Hoe ik vorig jaar rondreed, was dramatisch. Er zaten goede dingen in, maar ik kon niks vasthouden. Schaatsen is niet alleen schaatsen. Er waren zoveel dingen die niet goed waren dat ik niet wist of het realistisch was."

In het voorjaar van dit jaar besefte de wereldkampioen sprint van 2017 en 2019 dat het er toch nog in zat: "Toen ik meer rust nam en minder ging trainen, begon het soepeler te lopen en dacht ik: misschien kan het wel." Inmiddels brandt het heilige vuur weer bij Verbij, maar dat is naar eigen zeggen wel een 'realistisch vuurtje': "Ik kom van ver en vind het leuk dat ik elke keer een stap beter ben, dat is motiverend."

Vraagtekens voor NK afstanden

Verbij rijdt komend weekend de 500 en 1000 meter op de NK afstanden, maar durft niet te zeggen wat de fans in Thialf van hem mogen verwachten: "Het is voor mij een vraagteken, ik begon echt heel slecht. Ik was niet overtraind, maar wel vermoeid. We hebben best pittige blokken gedraaid. Sinds de laatste weken begint het de goede kant op te lopen."

"Ik ben realistisch, ik zou graag top-5 willen rijden en me voor de World Cups plaatsen. Maar of ik dat niveau haal, is altijd een verrassing", sluit hij af.

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Kai Verbij

In de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud gaat schaatsicoon Marianne Timmer in gesprek met grootheden uit de schaatswereld. Met schaatsers, coaches en andere prominenten werkt ze toe naar de Olympische Winterspelen van Milaan in februari 2026. In deze aflevering is Kai Verbij te gast. Hij won vier gouden medailles op de WK afstanden en werd tweemaal wereldkampioen sprint. Hij laste vervolgens tijdelijk een pauze in en is nu weer op de weg terug als onderdeel van Team Kafka, waar Jutta Leerdam het uithangbord van is. Beluister de aflevering met Verbij hieronder of via je favoriete podcast-app.