Kai Verbij stapt komend weekend bij de NK afstanden voor het eerst in ruim anderhalf jaar weer het ijs op voor een grote schaatswedstrijd. De topschaatser doet dat niet namens één van de grote commerciële teams, maar in de kleuren van Team Kafka, waar Jutta Leerdam het uithangbord van is. Verbij legt in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud uit hoe die samenwerking tot stand kwam.

Verbij vertrok in het voorjaar van 2024 bij het toenmalige Jumbo-Visma en verdween daarna een tijdje van de radar. Hij probeerde in een jaar zonder schaatsen erachter te komen wat hij wilde met zijn leven, maar keerde ondanks grote twijfels uiteindelijk weer terug. Samen met Ted Dalrymple sloot hij zich eerder dit jaar aan bij Team Kafka, dat tot op dat moment het project was van Leerdam en coach Kosta Poltavets. Verbij rijdt dit weekend in die kleuren de 500 en 1000 meter op de NK afstanden.

Hoewel hij in het verleden al twee keer wereldkampioen op de 1000 meter werd en ook tweemaal de beste was op het WK sprint stonden de ploegen na een aantal moeizame jaren niet voor hem in de rij. "Ik zat niet in een luxepositie, het is niet dat ieder team mij wilde hebben. Ik had een paar gesprekken lopen."

Beluister hieronder de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer en Kai Verbij.

Verbij is Leerdam dankbaar

Verbij reed bij zijn vorige ploeg samen met Leerdam en ze vertrokken op hetzelfde moment. Waar Leerdam vol overtuiging haar eigen route in was geslagen, zocht Verbij nog naar wat hij wilde. "Jutta, zei vorig jaar al: wil je bij ons komen? Toen dacht ik: ik zie wel wat er op me afkomt. Maar uiteindelijk kwam er bijna niks op me af."

De toprijder besloot uiteindelijk toch op het aanbod in te gaan. "Zij stond altijd open voor de samenwerking, ook met Kosta. Daar ben ik dankbaar voor, want als zij er niet waren had ik waarschijnlijk geen team gevonden."

'Daar ben ik heel blij mee'

Verbij heeft veel aan de samenwerking met Leerdam: "Ik ken haar al echt een poos. Zij wil graag winnen en het is goed om met iemand te zijn die dat gevoel heeft. Ik kan in dat opzicht soms een beetje inkakken en ben te realistisch. Dan kan ze zeggen: 'Kai, je kan het gewoon.'"

De vijfvoudig Nederlands kampioen wil op zijn beurt ook zijn steentje bijdragen binnen de ploeg: "Ik hoop dat ik dat ook terug bij haar kan doen. Als je zo klein bent als team moet je veel met elkaar doen. Ik denk dat het met elk schaatsteam zo is dat de sfeer gezond moet zijn. Je moet met z'n allen dezelfde richting opgaan. Het moet niet botsen en dat heb ik nog niet meegemaakt, dus daar ben ik heel blij mee."

Beluister Dromen van Goud met Kai Verbij

In de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud gaat schaatsicoon Marianne Timmer in gesprek met grootheden uit de schaatswereld. Met schaatsers, coaches en andere prominenten werkt ze toe naar de Olympische Winterspelen van Milaan in februari 2026. In deze aflevering is Kai Verbij te gast. Hij won vier gouden medailles op de WK afstanden en werd tweemaal wereldkampioen sprint. Hij laste vervolgens tijdelijk een pauze in en is nu weer op de weg terug als onderdeel van Team Kafka, waar Jutta Leerdam het uithangbord van is. Beluister de aflevering met Verbij hieronder of via je favoriete podcast-app.